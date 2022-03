Mit Hochdruck laufen in der Stadt die Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, teilt die Stadtverwaltung Stockach mit: „Erste Flüchtlinge werden in diesen Tagen ankommen. Die Stadt will eigenen Wohnraum bereitstellen, der aber vielfach noch vorbereitet werden muss.“ Es seien bereits einige dem Aufruf gefolgt, um Wohnraum anzubieten.

„Dafür sind wir außerordentlich dankbar. Wir gehen davon aus, dass wir darauf zurückgreifen müssen“, so Bürgermeister Rainer Stolz. Weitere Angebote können mit kurzer Beschreibung an ukraine@stockach.de gemailt werden. Es erfolge danach eine Kontaktaufnahme seitens der Stadt, entweder per E-Mail oder telefonisch.

Bankverbindung für Spenden

Zwischenzeitlich habe die Stadt Stockach ein Spendenkonto eingerichtet. Die Spenden sollen für die Hilfen vor Ort verwendet werden und zu 100 Prozent den geflüchteten Menschen zugute kommen.

Die Bankverbindung:

Stadt Stockach

DE19 6925 0035 0006 0007 80

Sparkasse Hegau Bodensee

SOLADES1SNG

Verwendungszweck: Spende Ukraine-Hilfe Stockach

Wenn die Wohnadresse angeben sei, erleichtere das die Ausstellung der Spendenbescheinigung, so die Stadtverwaltung.