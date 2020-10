Stockach vor 3 Stunden

Spontane Mini-Demo gegen Corona-Tests an Grundschule: Querdenker versuchen Schulkinder einzuschüchtern und Polizei greift ein

Fünf Vertreter der Querdenker-Bewegung haben am Samstagmorgen Unruhe an der Stockacher Grundschule ausgelöst. Dort fanden mit einer mobilen Corona-Teststation des Landkreises die freiwilligen Tests für Schüler und Lehrer statt, nachdem in der vergangenen Woche mehrere Fälle an Stockacher Schulen und Kindergärten bekannt geworden waren.