Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

Am Wochenende wurden in der Jahnhalle Corona-Abstriche genommen und Schnelltests durchgeführt. Die DRK-Helfer lobten nicht nur die Disziplin der Teilnehmer, sondern konnten auch eine frohe Nachricht verkünden: Alle Tests fielen negativ aus. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Claudia Ladwig war vor Ort und hat den genauen Ablauf der Aktion in Bildern dokumentiert.