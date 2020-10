Stühlerücken bei der SPD im Stockacher Gemeinderat: Das Gremium hatte schon zuvor Harald Karges Antrag zugestimmt, aus dem Rat auszuscheiden. In der jüngsten Sitzung wurde er verabschiedet. Für ihn rückt Bernhard Deufel nach, den Bürgermeister Rainer Stolz direkt im Anschluss vereidigte.

Doch zuvor verlieh das Stadtoberhaupt dem scheidenden Gemeinderat Karge die Bürgermedaille der Stadt, die auf Beschluss des Gemeinderats vergeben wird. Im Jahr 2005 sei Karge als Nachfolger von Fritz Metterhauser in das Gremium gekommen, so Stolz in seiner Rede. Bei den Kommunalwahlen 2009, 2014 und 2019 zog Karge jeweils wieder in den Gemeinderat ein. Stolz würdigte ihn als jemanden, dessen Worte über die Fraktion hinaus wahrgenommen worden seien: „Er muss nicht zu allem etwas sagen. Aber wenn er etwas sagt, hat es Prägnanz.“ Bei manchen Entscheidungen habe er mit sich gerungen.

Karge selbst nennt im Gespräch die Entscheidung für den zweiten Operationssaal für das Stockacher Krankenhaus als die denkwürdigste in seiner Ratszeit. Zusammen mit Hans-Peter Storz, damals Landtagsabgeordneter der SPD in Stuttgart und inzwischen wieder Kandidat, habe man darum gekämpft.

Begrüßung in Corona-Zeiten: Stockachs Bürgermeister Rainer Stolz (links) begrüßt Bernhard Deufel, der auf der Liste der SPD neu für Harald Karge in den Gemeinderat aufrückt. Im Hintergrund Bernhard Keßler, Leiter des Stockacher Rechnungsamts. | Bild: Freißmann, Stephan

Inzwischen sei er Leiter des Kriminaldauerdienstes in Singen, den er in seiner jetzigen Form aufgebaut habe, erzählt Karge. Dieses berufliche Engagement sei ein Grund, warum er nicht mehr im Gemeinderat dabei sein wollte. Auch aus gesundheitlichen Gründen wolle er sich mit 59 Jahren Freiräume schaffen, so Karge. Und seine Parteimitgliedschaft habe er nach Äußerungen von Partei-Cochefin Saskia Esken über latenten Rassismus bei den Sicherheitskräften zurückgegeben.

Karges Nachfolger im Rat trägt einen stadtbekannten Namen: Bernhard Deufel, besser bekannt als Barni, ist der Sohn von Stockachs erstem Nachkriegsbürgermeister Alois Deufel.