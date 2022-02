Das Narrengericht wünscht sich mehr Fasnet-Dekoration an den Stockacher Häusern. „Eine buntere fastnächtlich geschmückte Stadt wäre unser großer Wunsch“, sagen Narrenrichter Jürgen Koterzyna und Gerichtsnarr Martin Bosch.

Das Narrengericht appelliere deshalb an die Bewohner und Geschäftsinhaber, ihre Häuser, Fenster und Schaufenster fastnächtlich zu dekorieren, damit der närrische Geist auch in dieser Zeit etwas durch Stockach wehe. „Ganz besonders liegen uns die Kinder am Herzen, die durch den fastnächtlichen Schmuck an die alte närrische Tradition in Stockach erinnert werden sollen“, erklärt Bosch, der als Deko-Anregung dieses Foto in der Zozneggerstraße gemacht hat.

Der SÜDKURIER sammelt übrigens Fotos der kleinen Narrenbäume, die überall in den Gärten der Verwaltungsgemeinschaft stehen, in einer Online-Galerie. Wer möchte, kann ein Foto an stockach.redaktion@suedkurier.de mailen.