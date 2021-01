Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Dienststellen der Stadtverwaltung Stockach weiterhin für den unangemeldeten Publikumsverkehr geschlossen. Dies betreffe das Rathaus, die Ortschaftsverwaltungen und das Kulturzentrum Altes Forstamt, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Abteilungen seien jedoch weiterhin telefonisch und elektronisch erreichbar. In dringenden Fällen, insbesondere wenn ein persönliches Erscheinen erforderlich ist, könne eine Terminvereinbarung erfolgen.

Die Schließung gelte bis auf Weiteres. Eine Wiedereröffnung für den unangemeldeten Publikumsverkehr hänge vom Verlauf der Pandemie und den Verordnungen des Landes ab.

Bei den Stadtwerken Stockach ist es ebenso

Das Kundenzentrum der Stadtwerke bleibt aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis mindestens 31. Januar geschlossen, teilen die Stadtwerke mit. Persönliche Beratung ohne direkte Begegnung gebe es weiterhin telefonisch und digital per E-Mail und über das Online Kunden-Portal an. Der Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr im Notfall erreichbar.

Die Stadtwerke Stockach bieten an, dass in dringenden Anliegen Kundenbesuche möglich sind. Dafür bitten die Stadtwerke telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu vereinbaren unter 07771/915700 oder info@stadtwerke-stockach.de