Die neue Ausstellung der Malerin Birgit Brandys im Stockacher Rathaus kommt gut an: „Das ist echte Kunst. So ausdrucksstark und charaktervoll“, sagt Lothar Wegmann, der als Besucher des Rathauses zufällig in den Genuss der mit Fingerspitzengefühl über zwei Etagen konzipierten Bilder-Ausstellung gerät.

Birgit Brandys, passionierte Malerin aus Stockach, präsentiert hier bis zum 2. Oktober eine Auswahl ihrer neuesten ausdrucksstarken Portraits in Acryl: überwiegend Gesichter aus medialen Begegnungen, dreidimensional in ausgefeilt raffinierter, hoch virtuoser Technik geschaffen. Faszinierend in ihrer vielschichtig expressiven Farbgebung beeindruckt auch die ausgewogene Balance zwischen Abbild und Konstruktion.

Als ob die Augen dem Besucher folgen

Die Portraits aus Birgit Brandys künstlerischem Schaffen sind authentisch und besitzen Wiedererkennungswert. Ein Phänomen ist die Tiefgründigkeit im Blick der Augen, die intensiv berührt. Ähnlich wie bei Leonardo da Vincis Mona Lisa hat man als Betrachter von Birgit Brandys großformatigen Portraits den Eindruck, die beseelten Augen der abgebildeten Person würden ihm in jeder Position folgen.

Wie bei Birgit Brandys üblich, tragen auch ihre neuesten 25 Bilder nicht die Namen der präsentierten Personen, sondern die Namen von Städten, mit denen die jeweiligen Protagonisten in Verbindung stehen. Ihr tiefgründig ernsthafte Duktus in Farbe und Ausstrahlung weicht bei den etwas kleiner formatigen Bildern „Maryland„ und „Allentown“ einer transparenten, unbeschwert heiteren Leichtigkeit.

Besucher sind beeindruckt

Die ursprünglich geplante Vernissage zur Ausstellung musste coronabedingt ausfallen. Dafür läuft die Ausstellung aber bereits im Sommer, obwohl sie ursprünglich ab Herbst geplant war. Ein Rundgang ist mit Mund-Nase-Schutz zu den Öffnungszeiten des Rathauses möglich (siehe Kasten). ist Das Ehepaar Ute und Karl Keller aus Hindelwangen kam gezielt zu einem Ausstellungsrundgang. „Beeindruckend“, lautet ihr erstes Resümee. „Und auch die Augen sind so toll.“

Birgit Brandys wurde im Jahr 1965 in Überlingen geboren. Sie wohnt und arbeitet seit 1972 in Stockach. Die ausgebildete technische Produktdesignerin und Fachlehrerin für musisch-technische Fächer fand ihre Passion zum Malen bereits im Kindesalter. Laut eigener Mitteilung hat sie verschiedene Kunstakademien in ganz Deutschland besucht und Kurse bei Dozenten unterschiedlichster Richtungen gemacht. Sie hat bereits in vielen Orten ausgestellt: Stockach, Überlingen, Meßkirch, Schloss Blumenfeld, Ravensburg, Radolfzell und Konstanz. „Meine letzte Einzelausstellung in der Rathausgalerie war 2016“, erzählt die Künstlerin.