Die Stadtbücherei und die Tourist-Information sind seit Dienstag wieder geöffnet. Bis auf weiteres gelten reduzierte Öffnungszeiten, wie die Stadtverwaltung Stockach in einer Presseinformation mitteilt. So ist das Alte Forstamt jeweils von Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Stockach Ein Ende der temporären Schließung ist in Sicht: Die Stockacher Kirchen bereiten die Wiedereröffnung für das kommende Wochenende vor

„Wir freuen uns, nach langer Schließzeit unter Auflagen wieder öffnen zu dürfen“, sagt Kulturamtsleiter Stefan Keil. Bis auf Weiteres seien jedoch die Hygienerichtlinien des Hauses zu beachten. So dürfe laut Keil gleichzeitig nur eine begrenzte Anzahl von Personen das Alte Forstamt betreten. Die Steuerung des Zugangs erfolge für die einzelnen Bereiche getrennt im Eingangsbereich. Im ganzen Haus sei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zudem verpflichtend.

Ausleihe ist wieder möglich

Auch in der Stadtbücherei greifen die Lockerungen mit Blick auf die Corona-Pandemie: So ist die Ausleihe von Büchern in der Stadtbücherei wieder möglich. „Die Ausleihe von Büchern soll selbstständig über den Selbstverbucher erfolgen, die Rückgabe ist über Einkaufswägen im Foyer möglich“, erklärt Büchereileiterin Gabi Gietz. Zurückgegebene Medien werden drei Tage zwischengelagert und können erst dann wieder ausgeliehen werden. Der Aufenthalt zum Lesen, Lernen, Arbeiten oder Verweilen sei bis auf Weiteres leider nicht gestattet. Aus diesem Grund sind auch PC-Arbeitsplätze, Internet und Drucker sowie die Sitzecken mit den Tageszeitungen nicht verfügbar.

Noch keine Führungen im Stadtmuseum

Auch das Stadtmuseum ist wieder geöffnet. Führungen und andere Veranstaltungen finden allerdings laut Museumsleiter Johannes Waldschütz bis auf Weiteres nicht statt. Der Eintritt zur Sonderausstellung „Stadt, Land, See“ sei frei. Alternativ biete das Stadtmuseum Informationen zu Highlights der laufenden Ausstellung auf seiner Internetseite.