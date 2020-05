Für den evangelischen Pfarrer Rainer Stockburger zeichnet sich ein Licht am Ende des Tunnels ab. Sieben Wochen hat es in der evangelischen Melanchthon-Kirche aufgrund der verschärften Corona-Regularien keinen Gottesdienst mehr gegeben. An diesem Wochenende endet die andachtfreie Zeit in Stockach: Am Sonntag, 10. Mai, um 10.30 Uhr öffnen sich die Kirchentüren wieder und Pfarrer Stockburger darf seine Gemeinde wieder begrüßen – zumindest einen Teil davon.

Denn die auferlegten Vorschriften erlauben nur eine stark eingeschränkte Wiedereröffnung. „Die Anzahl der zugelassenen Personen richtet sich nach der Größe des Raumes“, erklärt Stockburger. Vorgeschrieben sei ein Sicherheitsabstand von zwei Metern zu jeder Seite. „Wir werden dies sehr ernst nehmen und im Zweifelsfall eher weniger Menschen in die Kirche lassen“, betont er.

Pfarrer Rainer Stockburger neben dem Taufbaum. Hier hängen die Namen aller Kinder, die in den letzten Monaten getauft wurden. | Bild: Claudia Ladwig

Ein Risiko werde man in der Melanchthon-Kirche nicht eingehen. „Wir werden dafür in der Kirche auch umstellen müssen“, sagt er. Ein Teil der Kirchenbänke wurde bereits entfernt. Der empfohlenen Maskenpflicht sieht Stockburger mit gemischten Empfindungen entgegen: Er appellierte gerade an jüngeren Menschen, sich mit einer Stoffmaske zu schützen. „Aber für ältere Menschen kann das längere Tragen eines solchen Mundschutzes zu Atemproblemen führen.“

Sankt Oswald öffnet am Freitag, 15. Mai

Die Katholiken in Stockach müssen sich indes noch ein bisschen länger gedulden, ehe auch sie wieder zum Gottesdienst in die Sankt Oswald Kirche dürfen. Wie Pfarrer Michael Lienhard erklärt, wird die erste Andacht am Freitag, 15. Mai, um 18.30 Uhr stattfinden. „Am Montag kamen die Ausführungsbestimmungen von der Erzdiözese. Diese werden nun auf unsere Situation hin konkretisiert und mit dem Pfarrgemeinderat abgestimmt“, so Lienhard. Am Freitag dürfte seiner Einschätzung nach ein Konzept stehen, das dann auf der Homepage der Kirche veröffentlicht werde.

Eines steht für Pfarrer Michael Lienhard allerdings schon jetzt fest: Ohne Anmeldung wird es nicht gehen. „Weil die Teilnehmerzahl begrenzt sein wird und wir vermeiden wollen, dass Menschen an der Kirchentür weggeschickt werden müssen“, so Lienhard. So könne garantiert werden, dass Personen, die sich im Vorfeld angemeldet haben, auch sicher einen Platz in der Kirche erhalten.

Zwei Meter Sicherheitsabstand

„Die Erzdiözese hat einen Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben; darauf bezogen wird die genaue Zahl für unsere St. Oswaldkirche noch festgelegt“, sagt er. Das Anmelde-Verfahren werde noch bis Donnerstag entwickelt, sichert er zu. Erst ab Montag, 11. Mai, werde man sich allerdings anmelden können. Die Anmeldelisten haben laut Lienhard noch einen weiteren Hintergrund: Im Falle, dass eine mit dem Corona-Virus infizierte Person unwissentlich einen Gottesdienst besuche, könne eine mögliche Infektionskette nachvollzogen werden.