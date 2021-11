Nachdem bereits am Schulverbund in die Modernisierung der Räume für den Naturwissenschaftlichen Unterricht investiert worden ist, sollen nun auch die entsprechenden Fachräume am Nellenburg-Gymnasium auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Konkret geht es dabei um einen Physikraum, zwei Biologieräume einen Vorbereitungsraum sowie einen NWT-Lehrraum.

Dafür beauftragte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Firma Hohenloher aus Öhringen. Das Unternehmen hat bereits die Ausrüstung für den Schulverbund geliefert. „Wir wollen im Gymnasium den gleichen hohen Standard setzen wie im Schulverbund“, betonte Bürgermeister Rainer Stolz.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten sollen bei rund 830.000 Euro liegen. Allein die nun vergebene naturwissenschaftliche Ausstattung schlägt dabei mit rund 310.000 Euro zu Buche. 328.000 Euro kommen als Zuschuss aus dem Schulbauförderprogramm des Landes.