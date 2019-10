von SK

Die westliche Ortsumfahrung von Stockach könnte länger werden, als es bisher geplant war. Bislang ist ein Verlauf der Strecke von der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Nenzingen bis zur Bundesstraße 14 zwischen Hindelwangen und Windegg geplant. Diese etwa drei Kilometer lange Strecke steht auch im Bundesverkehrswegeplan 2030 – in der Kategorie vordringlicher Bedarf.

Doch an beiden Enden könnte dies nun anders aussehen, wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) als Planungsbehörde mitteilt. Demnach könnte vor allem am nördlichen Anschluss der Umgehungsstrecke einiges anders laufen als bisher gedacht. In der Überlegung ist jetzt offenbar die Idee, die Umgehung noch nördlich von Zizenhausen an die Bundesstraße 313 anzuschließen. Gleichzeitig entstand laut der Mitteilung des RP auch die Idee, die Bundesstraße 14 aus Richtung Tuttlingen direkt an Windegg vorbei an die Umgehung anzuschließen. Dadurch würden Windegg und Zizenhausen vom überörtlichen Verkehr entlastet.

Im Hintergrund dieser Überlegungen steht offenbar die Verkehrsuntersuchung im Auftrag der Stadt Stockach, die im Jahr 2017 vorgestellt wurde. Eines der Ergebnisse sei gewesen, dass der Schwerverkehr auf der B 14 und der B 313 etwa gleich stark sei, heißt es in der Mitteilung des RP. Daher sei bereits bei einer Bürgereranstaltung der Vorschlag aufgekommen, die West-Umfahrung an die B 313 anzubinden. Da der Anschluss südlich von Zizenhausen aber aufgrund der Geländeformen schwierig sei, sei nun die neue Idee mit der längeren Trasse im Norden aufgekommen, so das RP. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer wird in der Mitteilung folgendermaßen zitiert: „Damit können wir den verkehrlichen Nutzen der Ortsumfahrung im Stockacher Westen nochmals erheblich verbessern und zudem weitere Teile der Stadt entlasten.“

Zudem habe der Verkehrsgutachter angeregt, die Umfahrung im Süden nicht an die Landesstraße 194 zwischen Stockach und Nenzingen anzubinden, sondern gleich an die Bundesstraße 313 beim Autobahnanschluss Stockach-West.

Diese vorgesehenen Verlängerungen seien auch dem Bundesverkehrsministerium zur Neuberechnung vorgelegt worden. Die Umfahrung von Stockach lag laut der RP-Mitteilung beim Kosten-Nutzen-Verhältnis schon von Anfang an sehr gut, weshalb die Straße auch vom Land Baden-Württemberg priorisiert worden sei. Durch die etwa vier Kilometer langen Verlängerungen würde sich dieses Verhältnis noch einmal verbessern.

Wie das RP mitteilt, werden nun die Varianten der Trasse entwickelt. Diese Planungen fließen dann auch in die bereits beauftragte Erstellung der Umweltverträglichkeitsstudie ein. Sobald die ersten Ergebnisse vorliegen, werden diese den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt.