Halbgare Informationen, Angaben, die immer wieder revidiert werden, regelmäßige Verweise auf Vertraulichkeit: Konkretes über das Ärztehaus herauszufinden, das neben dem Stockacher Krankenhaus entstehen soll, ist ein schwieriges Geschäft – und das schon seit geraumer Zeit. Nun kursieren weiterhin Gerüchte darüber in der Stadt. Bei der herrschenden Informationslage ist das kein Wunder. Doch wie es wirklich um das Ärztehaus bestellt ist, ist dadurch schwer einzuschätzen. Zumal das Projekt auch noch eine äußerst wechselvolle Vorgeschichte hat und frühere Anläufe nicht zum Ziel geführt haben. Dass die jetzige Investorin Petra Reinhard ausführlich Rede und Antwort stand und eine gewisse Offenheit erkennen lässt, ist da eine Wohltat. Doch wer zieht in das neue Gebäude ein und warum? Und was sagen Stockacher Ärzte dazu? Geheimnisse, die im Interesse von Patienten und Einwohnern hoffentlich bald gelüftet werden.