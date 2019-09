Der Countdown läuft. Am 29. September schließt die Stockacher Chagall-Ausstellung. Einige Tage vor Ende der Ausstellung haben Museumsleiter Johannes Waldschütz und Kulturamtsleiter Stefan Keil bereits den 7500. Besucher begrüßt: das Ehepaar Wolfgang und Monika Lellmann aus Konstanz-Dettingen. Sie hatten nach eigener Aussage schon lange geplant, die Ausstellung zu besuchen und hätten sich jetzt, kurz vor Ausstellungsende, auf den Weg nach Stockach gemacht.

„Wir sind von der Resonanz auf die Ausstellung begeistert“, sagte Museumsleiter Johannes Waldschütz laut einer Pressemitteilung des Kulturamts. Er beziehe sich nicht nur auf die Besucherzahlen, sondern auch auf die positiven Rückmeldungen.

Wer jetzt noch kommen wolle, müsse sich beeilen, denn eine Verlängerung werde es nicht geben. „Wir müssen die Leihgaben zurückbringen, deshalb beginnen wir gleich nach Ausstellungsende mit dem Abhängen der Bilder“, so Waldschütz. Stefan Keil ergänzt: „Wir haben Stockach mit der Chagall-Ausstellung in der gesamten Bodenseeregion präsentieren können und viele Besucher aus nah und fern zu uns locken können, die vielleicht sonst nicht Halt in der Kuony-Stadt gemacht hätten. Das freut mich sehr.“ Beide sind zuversichtlich, dass bis zum Ende der Ausstellung noch viele Stockacher und Gäste den Weg in die Ausstellung finden.

Bis zum Ausstellungsende sind laut Pressemitteilung noch zwei Höhepunkte geplant: Am Freitag, 27. September, veranstaltet das Stadtmuseum gemeinsam mit dem Adler Wahlwies einen Gourmetabend mit einem Fünf-Gänge-Menü rund um Chagalls Kunst und dessen Meisterwerk „Daphnis und Chloe“.

Am Sonntag, 29. September, schließt die Ausstellung mit einem Abend mit „Poesie & Farbe“ und Musik. Das Stockacher Musikerduo Manfred Kehlert (Klavier) und Nicole Buhl (Gesang) lassen zusammen mit der Kemptener Flötistin Susanne Eyhorn französische Chansons, klassische Stücke und Lieder für Querflöte erklingen.