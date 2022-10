von Elmar Veeser

Herbstlich bunt hatte sich das Kinderhaus in der Masurenstraße 8 in Singen zu seinem 30. Geburtstag herausgeputzt. Ein von den Eltern mitgebrachtes Snack-Buffet gab‘s auch und die Kinder konnten sich in den für sie geschaffenen Aktionsbereichen austoben.

Mit Oberbürgermeister Bernd Häusler und seiner Stellvertreterin Ute Seifried, die als Bürgermeisterin unter anderem für die Kinderbetreuung verantwortlich ist, gaben sich auch die Stadtoberen die Ehre. Beide fanden sehr schnell Kontakt zu den Kindern und wurden beim Kürbisbemalen, beim Stofftaschenbedrucken und anderen kreativen Tätigkeiten schnell als Spielkameraden akzeptiert.

OB Häusler erteilt Arbeitsmarktzulagen eine klare Absage

Nach dem Begrüßungslied „Das Kinderhaus wird 30 Jahr, das ist ja wirklich wunderbar“ ließ es sich Bernd Häusler nicht nehmen, eine Laudatio zum Geburtstag der Einrichtung zu halten. Im Jahr 1992 sei das Kinderhaus als Bildungs- und Integrationsstätte gegründet worden, indem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Sprachbildung und damit die Integration von Menschen aus anderen Ländern von Beginn an im Mittelpunkt gestanden hätten.

Die jetzige Leiterin der Einrichtung, Ivonne Krissler, habe die Einrichtung von Anfang an mit begleitet und in den vergangenen Jahrzehnten stark geprägt. Mit Blick auf die aktuelle, schwierige Situation mit fehlenden Kitaplätzen und gleichzeitigem Mangel an Fachpersonal, sehe man sich derzeit außerstande, mehr Plätze zur Verfügung zu stellen. Zudem begrenze die Betriebserlaubnis die Aufnahme weiterer Kinder. Auch Arbeitsmarktzulagen zur Gewinnung neuer Fachkräfte erteilte Häusler eine klare Absage: Arbeitskräftemangel sei derzeit überall akut.

Ivonne Krissler, die den Tag sichtlich genoss, dankte ihren Kolleginnen und Kollegen für die geleistete Arbeit und gestand ein, dass bei mehr als 80 Kindern und der schwierigen Personallage, insbesondere in akuten Corona-Zeiten, ihre Leistung manchmal mehr Betreuung als Bildung gewesen sei. Auch vergaß sie nicht, sich beim Elternbeirat für dessen Unterstützung zu bedanken.