Singen vor 3 Stunden

Gründerzeit soll erhalten bleiben: Für Erzberger- und Ekkehardstraße kommt nun ein Bebauungsplan

Einen sechsstöckigen Neubau an einer prominenten Kreuzung will die Stadt Singen vermeiden. Daher soll ein Bebauungsplan klären, was ein Eigentümer ändern darf – und was nicht. Das Verfahren geht nun in die nächste Runde.