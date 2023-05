Nur die mutigsten Schwimmer trauten sich zum Start der Badesaison des Naturbads Aachtal am 1. Mai ins kühle Wasser. Nach dem Anschwimmen der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bekam diese von Werner Niete, Vorsitzender des Standortmarketingvereins ProRiwo und Michael Pätzholz, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Rielasingen-Worblingen, eine Spende von 950 Euro überreicht.

„Als Ortsgruppe müssen wir uns selbst finanzieren“, erklärte der erste Vorsitzende der DLRG, Norman Pietsch. Man freue sich sehr über die erhaltene Spende und wolle damit für die Mitglieder neue Schwimmnudeln und Schwimmbretter anschaffen. Diese werden dann auch wieder für den Schwimmkurs kurz vor den Sommerferien benötigt.

Eine der Aufgaben der DLRG-Ortsgruppe vor Ort ist es, den Betreiber bei der Badeaufsicht zu unterstützen. Besonders an Tagen mit hohem Besuchsaufkommen sei diese Aufgabe für die hauptamtliche Aufsicht alleine fast nicht zu schaffen, wie Pietsch ausführte. „Wir schulen und trainieren den Ernstfall“, so Pietsch. Denn mit einem solchen müsse man in einem Bad immer rechnen und als Rettungsschwimmer der DLRG brauche es die Bereitschaft, sich einzusetzen.

„Ich freue mich auf die neue Badesaison mit vielen Badegästen“, blickte Deniz Yildiz, der neue Betreiber des Naturbades, trotz des wechselhaften und kühlen Wetters zur Eröffnung positiv auf die nächsten Monate. Besonders gut gefalle ihm die neue Folierung im Nichtschwimmerbereich. Diese werte das besonders bei Familien beliebte Bad deutlich auf.

Die übergebene Spende wurde auf dem letztjährigen Weihnachtsmarkt nach Abzug der Unkosten erwirtschaftet und sollte einem Verein aus der Gemeinde zu Gute kommen, wie Werner Niete bei der Übergabe berichtete. Und der nächste Weihnachtsmarkt wird kommen, dann am neuen Standort an der Talwiesenhalle, so Niete.