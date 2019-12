von Anina Kemmerling und Albert Bittlingmaier

In Rielasinger Straßen wird ordentlich aufs Gas gedrückt: heulende Motoren, knackende Auspuffe und lautes Brummen ob Tag oder Nacht. Damit müssen sich die Bewohner der Ramsener Straße schon seit mehreren Jahren abfinden. Eine Bürgerinitiative wurde bereits gegründet, um dem Krach ein Ende zu setzen – auf eine Reaktion der Gemeinde warten die Mitglieder jedoch vergebens, wie sie bei einem Vor-Ort-Termin betonen.

Um sieben Uhr von Lastern geweckt

„Wenn wir nichts dagegen sagen, dann passiert nichts. Wenn wir uns dafür einsetzen, passiert jedoch genau so wenig“, fasst Franz Krein die aussichtslos erscheinende Situation zusammen. Die Bürger Rielasingens vermissen den Rückhalt aus der Gemeinde. „Von 18 Gemeinderatsmitgliedern sind 15 gegen ein Tempo-30-Limit“, beklagen die sich einsetzenden Bürger. Jedoch ist die Situation makaber: Ab sieben Uhr beginnt der Laster-Verkehr, der zwischen 15 und 16 Uhr seinen Höhepunkt findet. Ab 21 Uhr sorgen Raser tagtäglich für ordentlich Geräuschpotenzial. Es werden Rennen gefahren, nebeneinander her, in die selbe Richtung mit Geschwindigkeiten von weitaus über 50 Stundenkilometer. „Es vergeht zudem keine Woche, in der nicht an der Straßenecke oder Kreuzung überholt wird“, beschreibt Franz Krein. Zur nächtlichen Ruhe zu kommen, werde immer schwieriger. Die Raser sind bei den Einwohnern der Straße bekannt, oft seien es Schweizer die die lockeren Rasergesetze in Deutschland ausnutzen und in Rielasingen „noch einmal richtig Gas geben“. Auch ein Unfall habe sich bereits ereignet. Zwei nebeneinander fahrenden Autos sei ein drittes Fahrzeug entgegengekommen, was zu einem Aufprall geführt habe.

Video: Anina Kemmerling

Dieser Lärm macht krank

Laut Lärmaktionsplan der Gemeinde Rielasingen wird ein Lärmaufkommen tagsüber von mehr als 65 Dezibel und in der Nacht von mehr als 55 Dezibel, als gesundheitsschädigend eingestuft. Mit einem Schallmessgerät am Straßenrand der Ramsener Straße messen die Mitwirkenden der Initiative bereits nach wenigen Minuten einen Lärmpegel von bis zu 86 Dezibel. „Dieser Lärm macht krank. Es ist einfach viel zu laut“, beklagt Herbert Schätzle. Sie berufen sich auch auf gesundheitliche Studien. Solche weisen bei zu hoher Lärmbelästigung Gefahren für die Gesundheit aus, wie Schlafstörungen, kreislaufbedingte Erkrankungen, Belastungen für das Immunsystem bis hin zu Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in der Schule oder dem Arbeitsplatz.

Elmar Brachat, im Bild mit SÜDKURIER-Mitarbeiterin Anina Kemmerling, misst den grenzwertüberschreitenden Lärm mit dem Schallmessgerät. | Bild: Bittlingmaier, Albert

Rielasingen baue sich selbst zu und deren Straßen seien nicht an das Verkehrsvolumen angepasst. Besonders fürchten sich die Mitwirkenden der Initiative vor der Eröffnung des Canos in Singen. „Dann werden nur noch mehr Käufer aus der Schweiz die Schleichwege über Rielasingen nach Singen nutzen“, erklärt Schätzle. Eine seit langem von der Initiative angestrebte Ortsumfahrung wurde mittlerweile aus dem Generalverkehrsplan Baden-Württembergs herausgeschmissen. Sie sieht es als Hauptproblem an, dass das Landratsamt für die Straße verantwortlich ist. „Viel Entscheidungsrecht bleibt der Rielasinger Gemeinde nicht, jedoch wird auch nicht versucht, etwas daran zu ändern“, sind sich die Anlieger einig. Auch ein Blitzer ist in der Ramsener Straße aufgestellt, jedoch seien laut Aussagen der Bürgerinitiative dessen Auswertungen den Rielasinger Bürgern nicht bekannt.

Video: Anina Kemmerling

Umweltampel als Lösung

Ein weiterer Vorschlag zur Behebung des Problems ist die Umweltampel, wie Franz Krein vorschlägt. „Davon gibt es allein drei Ampelsäulen bereits in Böhringen„, schildert er. Durch geschwindigkeitsmessende Sensoren auf der Fahrbahn, schalte die Umweltampel direkt auf Rot, wenn ein Verkehrsteilnehmer schneller als die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer fahre, erklärt Krein.

Die Anwohner am Tisch von „Pilles Treff“ in Rielasingen: Die Bürgerinitiative gemeinsam mit Redakteur Albert Bittlingmaier (vorne, rechts). | Bild: Anina Kemmerling

Ein hausgemachtes Problem

„Es scheinen wohl Fehlinformationen zu kursieren“, erklärt Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. „Der Gemeinderat hat bislang überhaupt nichts abgelehnt, sondern das Landratsamt ordnete aufgrund des bestehenden Lärmaktionsplanes die derzeitige Tempo-30-Zone an“, betont er. „Jetzt wurden erst die neuen vom Regierungspräsidium verlangten Messungen durch unser Fachbüro erhoben. Diese Auswertungen werden im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans dem Regierungspräsidium beziehungsweise Landratsamt zur Verfügung gestellt. Wie die neue Anordnung auf der Landesstraße aussehen wird, wissen wir nicht“, so Baumert. Die Gemeinde hoffe auf eine Ausweitung des Tempo-30-Bereichs zumindest bis zur Grenzstraße. „Das Problem ist zum Teil leider hausgemacht, da ein Großteil des Verkehrs in der Haupt-/Ramsenerstraße Ziel und Quellverkehr ist“, sagt der Bürgermeister.

Video: Anina Kemmerling