Konstanz vor 2 Stunden Eingangstür aufgebrochen! Kriminelle durchsuchen beliebtes Restaurant auf dem Münsterplatz Sie stehlen in der Nacht aus dem Innenraum des Restaurants Selin einen E-Scooter und ein Fahrrad. 24 Stunden zuvor waren Einbrecher bereits an einer anderen Tür in Konstanz gescheitert.

Das Selin bekam am Wochenende ungebetenen Besuch. Einbrecher drangen in das Lokal am Münsterplatz ein. | Bild: Hanser, Oliver