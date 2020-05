von Vorn Georg Becker

Manche Menschen haben viel Zeit und Energie. Das Reute-Schild mit der Unterzeile „Lkr. Emmendingen„ in der Böhringer Hofsiedlung Reute ist wohl in der Nacht zum 1. Mai an einer Kreisstraße in der Gemeinde Reute bei Freiburg abmontiert und im Kreis Konstanz in Radolfzell an der Ortsausfahrt Reute Richtung Stahringen in das dortige Schildergestell eingebaut worden (wir berichteten am Mittwoch im Corona-Tagebuch).

Das ausgebaute Originalschild mit Unterzeile „Reute Große Kreisstadt Radolfzell Lkr. Konstanz„ hat man in den Landkreis Emmendingen mitgenommen und dort in die Halterung geschraubt. Die zurückgelegte Entferung der Schildertauscher betrug auf einfachem Weg etwa 110 Kilometer. Nach Angaben der Badischen Zeitung vom Donnerstag habe das Landratsamt Emmendingen die eigene Straßenmeisterei in Gang gesetzt.

Von Reute in den Emmendinger Ortsteil Wasser sind es normal drei Kilometer, nicht aber, wenn das Schild am Ortsausgang der Böhringer Hofsiedlung Reute steht. Da sind es dann etwa 110 Kilometer von Radolfzell nach Emmendingen. | Bild: Becker, Georg

Sie habe das Original Böhringer-Reute-Schild in der eigenständigen Gemeinde Reute mit der Postleitzahl 79276 bereits wieder abmontiert und auf den Postweg nach Radolfzell gebracht. Das Original Emmendinger-Reute-Schild hängt noch in der Halterung am Ortsausgang der Hofsiedlung Reute – mit dem überklebten Namen Emmendingen.