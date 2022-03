von Georg Lange

Ist die Fahrradkette locker? Muss unterwegs der Fahrradreifen aufgepumpt, die Bremse neu eingestellt oder gar der Fahrradschlauch gewechselt werden? In Radolfzell steht für solche Notfälle ab sofort eine Reparatursäule an der Ecke Schützenstraße/Tegginger Straße. Sie bietet Werkzeuge für eine schnelle Selbsthilfe an.

Das Rad kann an einer Halterung aufgebockt werden. Über einen QR-Code kann via Smartphone eine Anleitung zur Reparatur angefordert werden. Neun Mehrfach-Werkzeuge sind mit Ketten an der Säule gesichert. Eine Luftpumpe mit einem Manometer ermöglicht auch das Aufpumpen von Reifen an Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwägen.

OB sieht noch Verbesserungspotenzial

Die Service-Punkte für Radfahrer sind vom Land gefördert und werden landkreisweit aufgestellt. „Fahrräder sind das Verkehrsmittel der Zukunft, die für Nachhaltigkeit und für Gesundheit stehen“, sagt Oberbürgermeister Simon Gröger bei der Übergabe an die Bürger. Durch diese Form der Mobilität sei auch praktische Hilfen für Radfahrer wichtig geworden.

Er gibt zu: Viele Städte hätten bereits mehrere dieser Service-Stationen. Da müsse sich die Stadt Radolfzell noch verbessern.

Neue Stelle für die Themen rund um Fahrrad

Für die Koordination des Radverkehrs wurde eine Stelle geschaffen: Themen rund ums Fahrrad wie auch über deren Wegenetze laufen künftig bei Kristof Ehrlich zusammen.

Radolfzell Die Wiese und das Pflegeheim Das könnte Sie auch interessieren

Ehrlich hat einen Fachhochschulabschluss im Verkehrs- und Transportwesen sowie einen Master über Verkehrssysteme und Mobilitätsmanagement. Er hat in Freiburg gearbeitet und ist jetzt Fahrrad-Koordinator in der neu geschaffenen Stabsstelle Klimaschutz, Umwelt und Mobilität im Dezernat Umwelt. Ehrlich entwickelt laut Gröger Konzepte, die die Wegverbindungen für den Radverkehr optimieren sollen. Sie sollen auch den Tourismus voranbringen.

Am Freitag, 13. Mai, veranstaltet Ehrlich eine „Tour der Radwege“ mit Bürgern, dem ADFC (Allegmeiner Deutscher Fahrradclub) und dem Oberbürgermeister. Mit der Fahrrad-Begehung möchte sich die Verwaltung einen Überblick über die Radverkehrswege verschaffen. Weitere Termine sollen folgen.