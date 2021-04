Nach dem erfolgreichen Gemeindeimpftag in Moos kündigt nun auch Radolfzell an, dass ältere impfberechtigte Bürger in der Stadt selbst geimpft werden sollen. Laut einer Presseinformation der Stadtverwaltung habe Radolfzell erfolgreich beim Kreisimpfzentrum und beim Sozialministerium einen Antrag für einen Gemeindeimpftag gestellt.

Ein mobiles Impfteam aus dem zentralen Impfzentrum in Freiburg und ein weiteres aus dem Kreisimpfzentrum in Singen sollen in Kürze nach Radolfzell kommen und rund 200 Menschen mit dem Impfstoff der Firma Biontech impfen.

Termine am 6. Mai und 17. Juni

Die Impfung findet im Milchwerk in Radolfzell statt, der erste Termin ist am Donnerstag, 6. Mai, der zweite am 17. Juni, jeweils ab 10 Uhr. Impfberechtigt für die Vor-Ort-Impfung sind laut Mitteilung in erster Linie alle Personen aus Radolfzell mit vollendetem 80. Lebensjahr sowie deren Partner mit vollendetem 70. Lebensjahr, die in einem gemeinsamen Hausstand leben.

Anmeldung zum Gemeindeimpftag Impfberechtigte Radolfzeller können sich über das Bürgertelefon der Stadtverwaltung Radolfzell unter der Nummer (0 77 32) 81-585 für den Gemeindeimpftag anmelden – und zwar von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr, sowie von Montag bis Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr.

Weitere freie Plätze für den Gemeindeimpftag in Radolfzell werden auch an Personen über 70 Jahren vergeben. Das Angebot richtet sich vorrangig an Menschen, die eingeschränkt mobil sind und Menschen, die keinen Zugang zur elektronischen Anmeldung von Impfterminen haben. Weitere Personengruppen nach der Bundes-Impfverordnung sind bei diesem Angebot nicht impfberechtigt.

„Schnell und unkompliziert“

Oberbürgermeister Martin Staab sieht in dem Gemeindeimpftag laut Mitteilung eine wichtige Ergänzung für die Menschen vor Ort: „Wir stellen gerne unsere wirksame Infrastruktur für den Gemeindeimpftag zur Verfügung und übernehmen das Einladungs- und Anmeldemanagement. So werden wir die Radolfzellerinnen und Radolfzeller dabei unterstützen, schnell und unkompliziert geimpft zu werden. Dafür ist ein Gemeindeimpftag das ideale Angebot. Als Stadt wäre uns ein deutlich früherer Termin natürlich lieber gewesen – doch das liegt im Ermessen des Landkreises.“

Außerdem sollen impfberechtigte Radolfzeller, die noch keinen Impftermin vereinbaren konnten, mehr Unterstützung bekommen. Allen, die noch nicht geimpft sind, bisher keinen Impftermin erhalten haben und noch nicht auf einer Warteliste stehen, soll ein zeitnahes Impfangebot gemacht werden. Dieses Angebot gilt für Personen, die zum Zeitpunkt des Impftermins das 75. Lebensjahr vollendet haben sowie für deren Partner mit vollendetem 70. Lebensjahr, die in einem gemeinsamen Hausstand leben.

Telefonnummer für Impfwillige

Die Stadt Radolfzell hat dafür eine Telefonnummer eingerichtet, unter der sich Impfwillige melden und auf eine Liste setzen lassen können. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer (0 77 32) 81-585 von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 8 und 12 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr erreichbar.

Die Liste wird anschließend dem Landratsamt Konstanz übersandt, das die gemeldeten Personen in den nächsten Wochen wegen eines Impftermins anrufen wird. Sollten die Interessenten mehrfach telefonisch nicht erreichbar sein, wird das Landratsamt schriftlich Kontakt aufnehmen. Die Terminierung erfolgt absteigend nach dem Alter der Angemeldeten.

Die Impfwilligen können sich den jeweiligen Impfstoff nicht aussuchen – die Terminangebote werden entsprechend der verfügbaren Kapazitäten der Impfstoffe der Hersteller Biontech und Astrazeneca vergeben. Wann der Impftermin stattfinden wird, kann laut Mitteilung im Vorfeld nicht gesagt werden.