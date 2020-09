von SK

Im ganzen Land sind vermehrt Verstöße gegen die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr zu beobachten. Das Innenministerium hat die Polizeipräsidien im Land damit beauftragt, die Einhaltung der Maskentragepflicht im Nahverkehr gezielt zu überwachen. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kann mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro geahndet werden.

Auch in Taxen sind Mund und Nase zu bedecken

Die Stadtverwaltung weist daher nochmals ausdrücklich darauf hin, dass sich die Maskenpflicht nicht nur auf die Verkehrsmittel selbst beschränkt, sondern auch an den Haltestellen gilt. Sowohl in den Bussen als auch an den Bushaltestellen, sowohl in den Zügen als auch an den Bahngleisen und den Bahnhofsgebäuden, sowohl auf den Fahrgastschiffen als auch im Wartebereich der Anlegestellen besteht in Baden-Württemberg die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch in Taxen sind Mund und Nase zu bedecken. Eine vollständige Übersicht zur Maskenpflicht in Radolfzell ist unter www.radolfzell.de/coronavirus-maskenpflicht abrufbar.

Über 286.000 Bürger leben im Landkreis Konstanz und über 31.000 in Radolfzell – und auf jeden Einzelnen kommt es an. Nur wenn alle mitmachen und die Regeln beherzigen, können die Infektionszahlen niedrig gehalten werden, so die Stadtverwaltung. Die landkreisweite Kampagne gegen Corona diese Verantwortung in allen Köpfen nochmals in Erinnerung rufen.

Landkreisweite Kampagne

„Radolfzell bleibt on!“, lautet das Motto. „Information und Aufklärung haben sich in Radolfzell bei der Eindämmung der Pandemie bewährt. Darum setzen wir die landkreisweite Kampagne in Radolfzell intensiv um. Sie ist das mildestes Mittel vor einschneidenden Maßnahmen, um wieder mehr Achtsamkeit und Disziplin zu erzeugen“, betont Oberbürgermeister Martin Staab. Jeder kann bei der Kampagne mitmachen und die Kampagnenbotschaften weitertragen. Auf www.radolfzell.de/radolfzell-bleibt-on sind Motive zum Herunterladen oder Weiterverbreiten auf den eigenen Kanälen verfügbar. Ob Freund, Familienangehöriger, Nachbar, Kunde, Kollege – jeder soll die Botschaft lesen: #wirbleiben on.