von Gerald Jarausch

Nach solchen Ereignissen haben sich die Menschen gesehnt – am Wochenende fand in der Tanke HausamSee das Eigentonfestival statt. Dabei sorgten ein Einzelkünstler und drei Bands für eine entspannte Sommeratmosphäre.

Musik bis etwa 23 Uhr

Die Veranstaltung fand nunmehr zum zweiten Mal unter Corona-Rahmenbedingungen statt. Doch das Interesse war groß, weshalb rund 100 Personen in das damit voll besetzte Gartenlokal im Herzenbereich kamen. Nach der langen kulturellen Entbehrungszeit waren die Gäste umso mehr angetan und neugierig darauf, was die heimischen Künstler zu bieten hatten. Den Auftakt besorgte der Solist und Songwriter Lutz aus Radolfzell. Mit seinen eingängigen Liedern bereitete er das Feld für die drei folgenden Bands, die bis etwa 23 Uhr für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgten. Dann beendete der Regen das Konzert unter freiem Himmel.

Beim Eigentonfestival in der Tanke HausamSee wurden die Besucher mit Musik (im Bildhintergrund die Band Rezzo‘s Komplott) unterhalten. | Bild: Jarausch, Gerald

Bis dahin genossen die Besucher das Eigentonfestival ohne größere Einschränkungen. Als zweite musikalische Kostprobe der Region präsentierte sich die Band Leicht&Dunkel. Dabei handelt es sich um einen neuen Zusammenschluss der Songwriter Sören Hild und Tanke-Betreiber Christoph Manz (Vielmanz), die dabei von Bassist und Drummer „Kette“ (Mathias Ketterer) unterstützt wurden. Besondere Aufmerksamkeit erreichte im Anschluss daran die Formation Delta Fuchs von Sänger Florian Ritzi, der seine Fähigkeiten bereits in der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ unter Beweis gestellt hat. Dank seiner Stimmkraft und dem treibenden Sound verwandelte sich der Garten an der Tanke in ein sommerliches Open-Air-Konzert.

Bis zum einsetzenden Regen sorgten an jenem Abend Rezzo‘s Komplott mit dem einschlägig bekannten Sänger, Gitarristen und Songwriter Rezzo (Accoustical South) mit neuen Liedern und rockig orientierten Stücken für einen Abend in einer Zeit mit selten gewordenen Konzerten in der Region. Beim Blick auf die Inzidenzwerte gibt es aber gute Aussichten, dass sich solch ein Abend wiederholen kann.