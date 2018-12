Für die betroffenen Eltern war es eine Art Supergau. Nicht einmal 24 Stunden vorher bekamen sie mitgeteilt, dass der Werner-Messmer-Kindergarten ab Mittwoch für die restliche Woche vor Weihnachten nur bis 14 Uhr statt bis 17 Uhr aufhaben wird. Was mit drei Stunden nach einer kurzen Zeitspanne klingt, stellt gerade für Berufstätige eine Hiobsbotschaft dar, sagt die Elternbereitasvorsitzende des Werner-Messmer-Kindergartens, Melanie Hernando. Denn bei den Betroffenen taucht automatisch die Frage auf: "Wohin mit dem Kind bis 17 Uhr?", so Hernando. Für die Stadt ist der Vorfall eine personelle Ausnahmesituation.

Ausfall zieht riesigen Rattenschwanz nach sich

Melanie Hernando ist als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern selbst durch den Ausfall im Werner-Messmer-Kindergarten betroffen und hat als Elternbeiratsvorsitzende auch die Verzweiflung der anderen Mütter miterlebt. Denn auch nur verkürzte Öffnungszeiten ziehen einen riesigen Rattenschwanz nach sich, sagt sie. "Nicht jeder kann eine andere Unterbringung bei Verwandten organisieren, gerade nicht vor und um Weihnachten herum."

Eltern müssen dann die Betreuung selbst organisieren

Die Folge: Berufstätige müssten Sonderurlaub nehmen, Arbeit bliebe liegen. Weiterhin komme es sogar zu Lohnausfällen oder Ärger im Betrieb. "Jeder kennt das: Man hat Projekte, die abgeschlossen werden müssen. Mein Arbeitgeber hat auch geschluckt, als ich ihn auf die Situation hinwies", erklärt Hernando. Sie selbst gehöre noch zu den Glücklichen, die im privaten Umfeld eine Betreuung für ihr Kind organisieren konnte – für jeden Tag eine andere. "Meine Mutter hat extra Urlaub genommen."

Radolfzell Elternbeirat kritisiert Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen Das könnte Sie auch interessieren

Sorge vor erneuten Ausfällen wächst

Für eine kurzfristige Versorgung der Kinder zu sorgen, sei aber nicht das Einzige, was den Eltern Sorge bereitet, so Hernando. Bereits vergangene Woche sollen die städtische Kinderkrippe Entdeckerkiste und die städtischen Kitas in Böhringen und Markelfingen – ebenfalls aus Krankheitsgründen – nur verkürzt geöffnet gewesen sein. Eine Mutter von zwei Kindern war sogar doppelt betroffen, berichtet Hernando. Erst bei der Entdeckerkiste, nun bei der Tagesstätte. Deshalb wachsen bei den Eltern die Bedenken, wie es in Zukunft weitergehen soll. Schließlich habe die kalte Jahreszeit gerade erst angefangen.

Stadt sei in der Pflicht zu handeln

"Was passiert, wenn erneut Krankheitsfälle den Betrieb in den städtischen Kitas lahmlegen", fragt sie sich. "Wir zahlen schließlich für die Stunden, die unser Kind betreut werden soll. Das kann so nicht weitergehen." Deswegen sei die Stadt in der Pflicht, nach Lösungen zu suchen. Denn weitere Ausfälle seien für die Eltern nicht zumutbar, so die Elternbereitsvorsitzende. "Die Suche nach privaten Lösungen ist für alle Mütter und Eltern sehr anstrengend und stressig."

Reduzierung der Öffnungszeiten ist letztes Mittel

"Eine Reduzierung der Öffnungszeiten ist immer das letzte Mittel", teilt Claudia Kolaska von der Pressestelle der Stadt Radolfzell auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Für Krankheitsfälle gebe es bei den Kinderbetreuungseinrichtungen deshalb auch ein entsprechendes Notfallkonzept, das vorsieht, dass Erzieher aus anderen Kinderbetreuungseinrichtungen für die ausgefallenen Kollegen einspringen.

Radolfzell Engpässe in der Kinderbetreuung in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Grippewelle führte zu Personalmangel

Dies wurde auch in diesem Fall geprüft, sei jedoch "aufgrund der derzeit umgreifenden Grippewelle leider nicht möglich gewesen", so die Pressesprecherin der Stadt. Aufgrund akuter Krankheit fehlten derzeit acht Erzieherinnen. Zwei Auszubildende könnten derzeit nicht in der Einrichtung sein, da sie momentan in der Schule auf ihre Aufgaben in den Kinderbetreuungseinrichtungen vorbereitet werden.

Die Kurzfristigkeit der Ausfälle sei auch der Grund gewesen, warum die Eltern erst am Dienstag, also nur einen Tag vorher, informiert werden konnten, so Claudia Kolaska. Der Personalmangel sei nicht zu einem früheren Zeitpunkt vorhersehbar gewesen. "Es ist eine absolute Notfallsituation", erklärt Kolaska.

Neueinstellungen sollen Personallage entschärfen

Im nächsten Jahr soll jedoch die Personallage im Werner-Messmer-Kindergarten entschärft werden. Zwei Stellen sind derzeit in der Tagesstätte nicht besetzt, für sie sei bereits Personal gefunden worden, gibt die Sprecherin der Stadt Auskunft. "Die Bewerbungsverfahren sind bereits abgeschlossen. Die zukünftigen Mitarbeiterinnen werden ab dem 1. Januar und dem 1. Februar eingestellt." Doch was passiert, wenn wieder Krankheitsfälle auftreten? "

Welche Maßnahmen zusätzlich zum bereits bestehenden Notfallkonzept getroffen werden können, um bei kurzfristigen Krankheitsfällen eine Reduzierung der Öffnungszeiten zu vermeiden, wird beraten", so Kolaska.