Die Vermüllung der Welt und auch unserer Stadt Radolfzell sieht man täglich, wohin man auch geht. Plastikmüll findet sich in Hecken, auf Wegen und Mikroplastik auch im Bodensee.

Um den Plastikmüll zu reduzieren, hat der Gemeinderat der Stadt Radolfzell einstimmig beschlossen, dass städtische Veranstaltungen ab 2020 plastikfrei werden müssen. Dies teilte die Freie Grüne Liste (FGL) Radolfzell in einer Presseinformation mit.

Vortrag über Leben mit weniger Plastik

Doch was kann jeder Bürger und jede Bürgerin selbst tun? Um darüber nachzudenken und einen Start zu finden in ein Leben mit weniger Plastik, lädt die Freie Grüne Liste Radolfzell am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag ins Bistro Safran am Gerberplatz ein.

Unter dem Titel „Wege aus dem Plastikwahn – Plastikfrei leben, geht das überhaupt?“ berichtet SÜDKURIER-Redakteurin Kerstin Mommsen von ihrem Experiment und ihren Erfahrungen, das gesamte Familienleben von Plastik zu befreien. Die Buchhandlung am Obertor wird einen Büchertisch zum Thema anbieten. Der Eintritt ist frei und die FGL Radolfzell freut sich auf zahlreiche Besucher.

Sohn Paul war schockiert von Meersverschmutzung

Kerstin Mommsen ist Redaktionsleiterin der SÜDKURIER-Lokalredaktion in Friedrichshafen. Seit zwei Jahren versucht sie gemeinsam mit ihrer Familie, auf so viel Plastik wie möglich zu verzichten. Ihr zehnjähriger Sohn Paul gab den Anstoß dazu, weil er im Fernsehen schockierende Bilder von den Folgen der Meeresverschmutzung durch Kunststoffe sah.

Kerstin Mommsen gibt alltagstaugliche Tipps, wie es gelingt, die Plastikmüllmenge deutlich zu reduzieren. Über ihre Erfahrungen und Eindrücke beim Verzicht von Plastik berichtete Mommsen in einer großen Serien im SÜDKURIER im Frühjahr 2018. Dafür wurde sie mit dem Helmut-Schmidt-Journalistenpreis ausgezeichnet. Sie hat es geschafft, mit ihrer Familie die Anzahl der gelben Säcke im Monat von sechs auf zwei zu reduzieren.

