von Natalie Reiser

Im nächsten Jahr feiert der Musikverein Markelfingen ein großes Jubiläum – seit einem ganzen Jahrhundert wird die Blasmusik im Vorort von Radolfzell großgeschrieben. Das hundertjährige Bestehen soll im Ort mit einem dreitägigen Musikfest gefeiert werden. Auch an den Heimattagen will der Ortsteil sich musikalisch präsentieren. Nach dem Vorbild der Bregenzer Bühne will der Musikverein gemeinsam mit der Stadtkapelle Radolfzell auf einer schwimmenden Seebühne am Campingplatz in Markelfingen spielen.

Eine Fotografie im Gang des Musikhauses hinter der Markolfhalle zeigt die 17 Mitglieder des Vereins im Gründungsjahr 1921. Mit militärisch anmutenden Kappen auf den Köpfen und gestreckten Oberkörpern blicken sie ernst in die Kamera. Am 13. März 1921 wurde der Verein ins Leben gerufen. Unter der Leitung des Dirigenten Karl Wehrle konnte er bereits in den ersten Jahren seines Bestehens Erfolge feiern, heißt es in den Annalen der Musikervereinigung. Nach der Machtübernahme der NSDAP trat das Vereinsleben in den Hintergrund. Während der Kriegsjahre mussten die musikalischen Aktivitäten völlig eingestellt werden.

Verein hat heute 52 Mitglieder

Gegen Ende der 1940er Jahre stieg das Bedürfnis nach dem gemeinsamen Musizieren wieder. Das 30-jährige Bestehen konnte schließlich mit einem großen Festbankett, einem Festumzug und einem abendlichen Konzert gefeiert werden. Seit Dezember 2004 dirigiert Kuno Rauch die Musiker. In Markelfingen präsentieren die heute 52 Mitglieder jährlich ein Weihnachtskonzert und spielen beim Feuerwehrfest. In Radolfzell treten sie mit ihrer Patenkapelle, der Stadtkapelle Radolfzell in der Fasnacht und beim Promenadenkonzert auf.

Am ersten Wochenende im Juli 2021 soll das 100-jährige Bestehen groß gefeiert werden, verriet Tobias Rauser, Vorsitzender des Musikvereins, am Rande des Schülervorspiels. Mit den Planungen für einen Jubiläumsrotwein, Briefmarken mit einem Musikvereinslogo und anderen Überraschungen sei der Verein schon beschäftigt.

Dreitägiges Fest zum Jubiläum

Auch das Programm des dreitägigen Festes steht bereits: Am Freitagabend, den 2. Juli, sind Auftritte verschiedener Musikgruppen geplant. Am Samstagmorgen wird zu einem musikalischen Frühschoppen mit der Holzhauermusik Radolfzell eingeladen. Am Abend will die Narrenmusik von 18 bis 20 Uhr ihr Stelldichein geben, und ab 20.30 Uhr wird die Gruppe Matrocks für rockige Töne sorgen. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Eingeladen sind alle Bezirksvereine des Bezirks fünf, der sich von Radolfzell und Güttingen ostwärts bis Konstanz erstreckt.

Beim Vorspiel-Nachmittag des Musikvereins Markelfingen zeigten die Nachwuchsschlagzeuger, dass sie mit dem großen Instrumentarium schon gehörig Stimmung machen können. Von links: Nick Ruther, Niklas Weber, Malte Rasp und Tim Moser. | Bild: Natalie Reiser

Zwei Wochen vor dem großen Fest will Markelfingen an den Heimattagen musikalisch mit seiner Lage am See punkten. Am Ufer des Campingplatzes soll eine schwimmende Bühne installiert werden, auf der die Markelfinger Musiker mit der Stadtkapelle ein Serenaden-Konzert geplant haben.

Und der Nachwuchs in Markelfingen kann erst einmal aufatmen. Die 26 Kinder und Jugendlichen haben ihre Vorspiele im Musikhaus gut gemeistert und bewiesen, dass sie viel Zeit und Energie in ihre musikalischen Neigungen investiert haben.