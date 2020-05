von Sk

Orsingen-Nenzingen – Wie vielen anderen Sportgruppen auch hat den Karatekas vom Turnverein Nenzingen das Corona-Virus einen gehörigen Strich durch den normalen Trainingsbetrieb gemacht. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informierte, sei schnell klar gewesen, dass kein Trainingsbetrieb kein dauerhafter Zustand sein dürfe. So sei schnell die Idee entstanden, ein Training mit Rechnern, Kameras und einer geeigneten Kommunikationssoftware durchzuführen. „Da unser Trainer und Leiter des Dojos, Thomas Tomow, nicht nur den vierten Dan trägt, sondern mit solchen Gerätschaften professionell unterwegs ist, konnte rasch eine gute Lösung gefunden werden“, teilt der Verein mit.

Obwohl die ersten Trainingseinheiten noch sehr technisch geprägt waren, sei es den Teilnehmern beim ersten Online-Training möglich gewesen, sich auszutauschen und ordentlich zu trainieren. „Und nachdem die technischen Schwierigkeiten immer mehr verschwanden, war auch immer mehr Training möglich“, heißt es in der Presseinformation weiter. Aber auch außerhalb der Technik gab es Hürden zu überwinden. Nicht jeder Trainingsteilnehmer habe Platz wie in einer Halle, weshalb das Training für den einen im Keller, für den anderen im Büro und wieder für andere im Musikzimmer stattfinden musste.

Das Wohnzimmer ist keine Halle

„Klar, es ist nicht dasselbe wie gemeinsam in der Halle zu stehen. Und gerade bei einem Kampfsport wie Karate, bei dem auch das Partnertraining und physische Kontakte sehr wichtig sind, fehlen wesentliche Elemente“, heißt es dazu. Auf der anderen Seite treten durch die Reduktion auf den Einzelnen und den beschränkten Raum, Aspekte in den Vordergrund, die sonst eben nicht so zu Tage getreten seien. Der Nahkampf beispielsweise, der sonst eher am Rande Beachtung stattfinde, lasse sich in dieser Situation ausgesprochen gut trainieren. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns alle wieder auf das erste gemeinsame Training in der Halle, haben aber über unser „Virtual Dojo“ eine gute Möglichkeit gefunden, unser Training fortzusetzen“, so der Verein in seiner Mitteilung weiter.