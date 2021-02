Beworben hat sich nun auch Michael Stadler, der in der Eifel lebt und Geschäftsführer eines Softwareunternehmens ist. Dass mittlerweile drei Bewerbungen eingegangen sind, bestätigt das Rathaus Orsingen-Nenzingen auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Bewerbungsfrist begann schon am Samstag, 12. Dezember 2020, und sie läuft noch bis Montag, 22. Februar, 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl findet parallel zur Landtagswahl am Samstag, 14. März, statt. Falls ein zweiter Wahlgang notwendig sein sollte, wäre dieser am Sonntag, 28. März.