Der Engener Hauptamtsleiter Patrick Stärk wurde bei der Bürgermeisterwahl von Mühlhausen-Ehingen seiner Favoritenrolle gerecht. Er siegte deutlich mit großem Vorsprung vor dem kaufmännischen Angestellten Michael Krause aus Mühlhausen-Ehingen. Stärk konnte mit viel fachlicher Kompetenz als langjähriger leitender Verwaltungsangestellter in einem coronabedingt schwierigen Wahlkampf wuchern. Er kehrt als Rathaus-Chef in die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen zurück, in der er sieben Jahre lang im Ordnungsamt und als Standesbeamter tätig war.

Ergebnis ist aller Ehren wert

Einen gehörigen Respekt gebührt seinem einzigen ernsten Konkurrenten, Michael Krause. Der überzeugte bei seinen Wahlveranstaltungen, wie auf dem SÜDKURIER-Podium und bei der Kandidaten-Vorstellung durch die Gemeinde, mit erfrischenden Aussagen und kommunalpolitischer Kompetenz, die er sich in verschiedenen Gremien erworben hat. Sein Ergebnis ist aller Ehren wert. Beide Kandidaten lieferten sich einen fairen Wahlkampf, der von einer großen gegenseitigen Achtung geprägt war. Mit dem klaren Votum kann Patrick Stärk mit viel Rückenwind das Erbe von Hans-Peter Lehmann antreten und fortführen, was der Bürgermeister in 31 Jahren in der Doppelgemeinde geschaffen hat. Die Basis von Finanzen und Infrastruktur stimmen. Und Stärk kann auf eine emsige und gesellschaftlich intakte Bevölkerung zählen, aus der die vielen Vereine und ihre Mitglieder herausstechen.

