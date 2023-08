Unbekannte haben laut Polizei am Mittwoch den Briefkasten eines Wohnhauses in der Schlossstraße in Mühlhausen-Ehingen gesprengt. Gegen 21.20 Uhr sei ein entzündeter Böller in den an der Rückwand der Haustür angebrachten Briefkasten des bewohnten Bauernhauses geworfen worden. Durch die Wucht der Explosion sei der Holzkasten auf der Innenseite der Tür zersprungen.

Singen Das war‘s mit dem Führerschein: Autofahrerin baut mit über zwei Promille Unfall Das könnte Sie auch interessieren

Im Gebäudeinneren konnten die Ermittler der Spurensicherung erhebliche Schäden an Wand, Decke und im Aufgang zum ersten Obergeschoss durch umherfliegende Holzsplitter feststellen. Glücklicherweise habe sich zum Zeitpunkt der Explosion keiner der Bewohner im Bereich des Hausflurs aufgehalten, heißt es im Polizeibericht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei in Singen, Telefon 07731 8880.