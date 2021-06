Bis zum 23. Juni dreht sich auch auf der Höri alles im das Thema Radfahren. Denn die Gemeinde Moos nimmt am Stadtradeln teil. Ein wichtiges Ziel dieser Initiative sei es herauszufinden, was im Alltag für Radlerinnen und Radler verbessert werden kann. Dies teilt der Vorstand der Grünen Höri, dem Ortsverband der Grünen vor Ort, in einer Presseinformation mit.

Wer teilnehme, könne seine Fahrten aufzeichnen und wichtige Daten für die Erforschung des Verkehrsflusses, von möglichen Hindernissen oder auch gut gestalteten Radwegen an die beteiligte Hochschule übermitteln. Alternativ könne man auf einer Plattform Verbesserungen direkt eintragen.

Online-Treff für alle Teilnehmer und Interessierte

Alternativ können Interessierte am Grünen Treff Stadtradeln am Freitag, 11. Juni, ab 19 Uhr teilnehmen. Es gehe darum, gemeinsam zusammenzutragen, wo es Knackpunkte und wichtige Verbesserungsvorschläge gebe. Dann könnte der grüne Ortsverband diese gesammelt weitergeben, auch an die anderen Höri-Gemeinden.

Außerdem können Teilnehmer sich so mit anderen Radlern vernetzen, und wer sich noch gar nicht getraut habe, sich anzumelden, könne ebenso reinschnuppern und vielleicht doch noch einsteigen, so das Angebot der Grünen Höri. Als Gäste würden auch Rad-Experten hier aus der Region dabei sein und Fragen beantworten.

Den Alltag ohne Auto entdecken

Die Grüne Höri lädt alle interessierten ein, den Alltag ohne Auto zu entdecken. Mit dem Stadtradeln wolle man wichtige Informationen zur Verkehrswende, auch auf dem Land, gewinnen. Zum Beispiel ermögliche das Einkaufen ohne Auto ein stressfreies Erlebnis, das kein Parkplatz gesucht werden müsse. Auch der Weg zur Arbeit oder zur Schule ließe sich mit dem Rad zu bewältigen und sei dazu auch noch entspannend.

Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung zur Videokonferenz notwendig. Erst nach einer Anmeldung wird der Zugangslink verschickt. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an gruenehoeri@posteo.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite: www.gruene-hoeri.de. Wer sich vorher noch für das Stadtradeln registrieren möchte, kann das direkt tun: www.stadtradeln.de/moos.