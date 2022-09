Erneut wurden in Konstanz in der Nacht zum Freitag, 23. September, zwei Autos mit Farbe besprüht. Der oder die Täter schlugen nach Angaben der Polizei im Enzianweg zu, und beschmierten einen in einem Carport geparkten BMW, sowie im Taborweg, wo ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto mit dem Schriftzug „SUV“ verschmiert wurde. Benutzt wurde eine schwarze Sprühfarbe. Bereits am Samstagmorgen, 17. September, gab es auf dem Peter-Rosegger-Weg in Allmannsdorf für mehrere Autobesitzer ein böses Erwachen. Auch ihre Fahrzeuge waren durch Sprühfarbe und dem entsprechenden Schriftzug beschädigt worden.

Konstanz Unbekannte schmieren Abkürzung „SUV“ auf vier Autos in Allmannsdorf Das könnte Sie auch interessieren

Die Höhe der Schäden konnte bei den aktuellen Fällen von der Polizei noch nicht ermittelt werden. Sie setzt bei der Fahndung auf Hinweise aus der Bevölkerung. Etwaige Zeugen, die in besagter Nacht im Bereich Taborweg und Enzianweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier Konstanz (Tel.: 07531/9950) melden.