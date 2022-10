von Simon Wöhrle

Gefühlt ist es schon eine kleine Ewigkeit her: Das Jahr 2019. Covid kannte man nicht, Masken gab es nur an Fasnacht. Große Veranstaltungen waren eine Selbstverständlichkeit. Was lange her erscheint, ist für das Bodenseeforum und den Gemeinderat allerdings tagesaktuell. Der Jahresabschluss 2019 des Bodenseeforum Konstanz liegt vor, und steht für das Gremium auf der Tagesordnung.

Millionenverlust trotz gutem Jahr

Für das Bodenseeforum wird 2019 als sehr gutes, veranstaltungsreiches Jahr beschrieben. 111 Veranstaltungen gab es, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Haus war an 153 Tagen belegt. Die Bilanz des Veranstaltungshauses sieht allerdings nicht rosig aus: Ein Jahresverlust von exakt 2.288.568,78 Euro steht am Ende der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresverlust teilt sich auf in den sogenannten operativen Verlust von 1,362 Millionen Euro und Abschreibungen in Höhe von 926.000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr immerhin eine Verbesserung um 15 Prozent – oder in Zahlen: 392.000 Euro. Eingenommen hat das Bodenseeforum 2019 rund 1,23 Millionen Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf rund 3,52 Millionen Euro.

Im Gemeinderat kommt es zur Diskussion

Das Minus in Millionenhöhe muss die Stadtkasse allerdings ausgleichen. In 2019 wurden bereits 1,6 Millionen Euro an den Eigenbetrieb ausbezahlt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stehen daher noch weitere 688.568,78 Euro aus. Eine Zahl, die in Zeiten von dringend nötigen Einsparungen nicht unerheblich ist.

Im Gemeinderat will nicht jeder wortlos seine Zustimmung erteilen: Vereinzelt wird Unmut laut. Nicht etwa über den Jahresabschluss, der auf der Tagesordnung steht – an diesem gibt es keine Kritik. Es geht um das Veranstaltungshaus an sich und die Frage, ob die Konzilstadt sich das noch leisten will. Der Protest beschränkt sich allerdings auf einen kurzen Wortwechsel. Am Ende wird abgestimmt, der Punkt auf der Tagesordnung wird mit drei Gegenstimmen und einer Enthaltung abgehakt.

Zusatzleistungen für Mitarbeiter beschlossen

Zuvor wurden in der gleichen Sitzung bereits Freiwilligkeitsleistungen im Bodenseeforum beschlossen. Mit anderen Worten: Zuschüsse für die Mitarbeiter. Es geht um Fahrrad-Leasing für Modelle von bis zu 7000 Euro, einen Zuschuss für Nahverkehrs-Tickets, die Weihnachtsfeier und einen Betriebsausflug. Aufregung darum gab es keine.

Die Freiwilligkeitsleistungen bewegen sich in einem Bereich knapp unter 4000 Euro jährlich, außerdem sind sie bereits Teil des Wirtschaftsplanes des Bodenseeforums. Noch wichtiger: Da es sich um einen Eigenbetrieb handelt, gelten für die Mitarbeiter des Forums die gleichen Freiwilligkeitsleistungen gelten, wie für die Beschäftigten der Kernstadt. Es handelt sich laut Beschlussvorlage lediglich um eine Aufarbeitung.