Was macht ein nackter Exhibitionist im Bekleidungsgeschäft? Was im ersten Moment nach dem Beginn von einem schlechten Witz klingt, hat sich in Konstanz wirklich so zugetragen. Angestellte und Kunden der Hollister-Filiale im Konstanzer Einkaufszentrum Lago mussten am Dienstagvormittag, 20. Juni, diese unfreiwillige Erfahrung machen.

Konstanz Entblößer treibt in Wollmatingen sein Unwesen – ist es derselbe wie im Juli? Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Polizei mitteilte, trat dort gegen 11 Uhr plötzlich ein Mann völlig nackt aus der Umkleide in den Laden hinaus. Vor den Anwesenden habe er dabei an seinem Geschlechtsteil gerieben. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete der Unbekannte – wieder bekleidet – zu Fuß in Richtung Schweiz. Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß, kurze, dunkle Haare.

Als er die Flucht ergriff, war er mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose mit seitlichen weißen Streifen und der Zahl 23 auf dem linken Oberschenkel, weißen Sneaker und einem grünen Fischerhut mit Muster bekleidet. Zudem hatte der Unbekannte einen grauen Rucksack bei sich. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07531 9950 mit dem Polizeipräsidium Konstanz in Verbindung setzen.