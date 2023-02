Dreister Schabernack am Rande des Seenarrentreffens in Dettingen: Unbekannte haben am Freitagabend, 10. Februar, das Kennzeichen eines in der Schulstraße geparkten Autos abgerissen und gestohlen. Es handelte sich nicht um irgendein Auto, sondern um ein Einsatzfahrzeug der Polizei!

Die unbekannten Täter rissen das Kennzeichen laut Polizeipräsidium Konstanz irgendwann im Zeitraum von 19 Uhr bis 22 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule ab und nahmen es mit. Zu der Zeit lief in Dettingen der Nachtumzug. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Allensbach unter (07533) 97149 entgegen.