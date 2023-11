Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 31. Oktober, 16 Uhr, und Donnerstag, 2. November, 7.30 Uhr, in das Schulgebäude des Suso-Gymnasiums auf der Neuhauser Straße in Konstanz eingebrochen. Darüber informierte das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Die Täter, die die derzeit laufenden Herbstferien für ihren Einbruch nutzten, verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen und gelangten auf diesem Weg in das Gebäudeinnere. Hier hebelten sie mehrere Türen zu Klassenzimmern auf und stahlen zwei neue Computer und einen Bildschirm der Marke Lenovo im Gesamtwert von etwa 1000 Euro.

Doch damit nicht genug: Im und auch außerhalb des Gebäudes beschmierten die Täter die Wände mit grüner und roter Farbe. Der dadurch entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.