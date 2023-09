Auf das Restaurant Good Rice im Haus zum Elefanten in der Salmannsweilergasse hatte es ein Unbekannter abgesehen. Allerdings nicht wegen der vietnamesischen Spezialitäten. Über ein Fenster drang der Einbrecher in der Nacht von Sonntag, 10. September, auf Montag, 11. September, zwischen 23 und 5 Uhr in die Räume ein, schreibt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, in einer Pressenotiz.

Auf was hatte er es abgesehen?

„Dort entwendete der Täter aus dem Kassenbereich einen Monitor, mehrere Tablets, ein Kartenlesegerät und Bargeld“, schildert die Sprecherin. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Good Rice beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können. Wer hilfreiche Informationen hat, soll sich bei der Polizei 07531 3659990 melden.