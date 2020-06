von SK

Die Arbeiten am Sternenplatz sind derzeit in den letzten Zügen. Mit der Fertigstellung der Sanierung rechnen das federführende Regierungspräsidium Freiburg und das städtische Tiefbauamt bis Mitte Juli.

Die derzeitige Verkehrsführung Am 18. Juni wurde der Verkehr am Sternenplatz aufgrund von Kanalarbeiten von der westlichen auf die östliche Fahrbahnseite verlegt. Nur von der Theodor-Heuss-Straße ist derzeit das Rechtsabbiegen in die Spanierstraße möglich. Im Busverkehr sind derzeit für die Haltestelle Sternenplatz Ersatzhaltestellen stadteinwärts in der Mainaustraße sowie stadtauswärts in der Mainaustraße und in der Theodor-Heuss-Straße eingerichtet. Radfahrer können nicht die Radwegfurt über die Einmündung Theodor-Heuss-Straße benutzen, sondern müssen die Straße bei der provisorischen Fußgängerampel überqueren. Für Fußgänger gelten keine besonderen Einschränkungen; die provisorischen Fußgängerampeln sind in Betrieb.

Planung ab dem 27. Juni

Ab Samstag, 27. Juni, 19 Uhr, wird – sofern es das Wetter zulässt – die Asphaltdeckschicht auf der nördlichen Fahrbahn von der Glärnischstraße bis zur Eisenbahnunterführung sowie auf der östlichen Spur der Theodor-Heuss-Straße aufgebracht. Im Zuge dessen wird die Theodor-Heuss-Straße bis Montagmorgen um circa 5 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Allmannsdorfer Straße beziehungsweise die Mainaustraße.

Die Busse halten in diesem Zeitraum anstatt am Sternenplatz stadtein- und stadtauswärts in der Mainaustraße. Für den Zähringerplatz wird stadteinwärts eine Ersatzhaltestelle in der Allmannsdorfer Straße und stadtauswärts in der Luisenstraße eingerichtet.

Fußgänger können zur Überquerung der Mainaustraße die provisorische Fußgängerampel nutzen. In der gesperrten Theodor-Heuss-Straße können sie um das Baufeld herumgehen. Auch die Radfahrer müssen das Baufeld umfahren. Die Radwegfurt über die Einmündung Theodor-Heuss-Straße ist nicht befahrbar.

Planung ab dem 29. Juni

Ab Montag, 29. Juni, wird die Verkehrsführung ein letztes Mal geändert, sodass auf der Ostseite des Sternenplatzes – von der Rheinbrücke bis zur Mitte der Mainaustraße – der Endbelag gefertigt werden kann. Zudem werden die Fahrbahnmarkierungen angebracht sowie die Ampelanlagen eingerichtet.

Das Projekt und die Kosten Die Sanierung des Sternenplatzes kostet 3,7 Millionen Euro. Beteiligt an dem Projekt sind die Stadt Konstanz, deren Entsorgungsbetriebe (EBK) und die Stadtwerke sowie das Regierungspräsidium Freiburg als Verantwortlicher für die an dieser Stelle zur Bundesstraße 33 gehörenden Straßen. Der Bund ist mit zwei Millionen Euro beteiligt. Seit Anfang Juli 2019 hatte das Regierungspräsidium Freiburg den Straßenbelag des hochfrequentierten Verkehrsknotenpunkts saniert. Im Zuge der Baumaßnahme nahmen auch das Tiefbauamt, die EBK sowie die Stadtwerke Tiefbauarbeiten vor.

Der Verkehr wird, wie in den vergangenen Wochen, auf der westlichen Fahrbahnseite der Rheinbrücke verlaufen. Für die Bushaltestelle Sternenplatz sind Ersatzhaltestellen stadtauswärts in der Mainaustraße und in der Theodor-Heuss-Straße vorgesehen. Für die Fußgänger bleiben die provisorischen Fußgängerampeln in Betrieb.