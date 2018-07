Die Sommerferien stehen vor der Tür, das Wetter ist gut. Es ist Hauptsaison am Bodensee und in Konstanz. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs Gesellschaft (DLRG). Denn in diesen beiden Monaten ist die Konstanzer Orstgruppe in der Regel am häufigsten im Einsatz. Sie kennen die Gefahren des Bodensees nur zu gut, die viele unterschätzen. Der Konstanzer DLRG-Vorsitzende Clemens Menge erklärt, welche Einsätze es häufig gibt – und wie man Erste Hilfe im Wasser leistet.

Clemens Menge (34). | Bild: SK-Archiv

Welche Schwimmhilfen können gefährlich werden? Der Verkauf von lustigen Schwimmreifen in Form von Flamingos, Einhörnern oder einer Ananas boomt. Kinder und Jugendliche benutzen sie, aber auch immer mehr Erwachsene, die die DLRG mit ihren Booten schon aus dem Wasser holen musste. Denn mit der Schwimmhilfe unterschätzen viele ihre Kräfte. "Wir hatten diesen Sommer in den Strandbädern schon öfter die Situation, dass Wind aufkam. Jugendliche – oder auch einmal ein älteres Ehepaar – wurden mit ihren Reifen und Schwimmhilfen abgetrieben und schafften es nicht mehr alleine zurück ans Ufer. Oder der Schwimmreifen fliegt weg, die Jugendlichen schwimmen hinterher und ihnen gehen die Kräfte aus". Menge rät, diese Gefahr nicht zu unterschätzen. "Solche Schwimmhilfen sind nur zum Spaß". Ein echtes Hilfsmittel gegen diese Gefahr (und auch für alle Wassersportler geeignet) sei "Restube". Das ist eine kleine Tasche, die man sich um die Hüfte schnallt. Beim Ziehen an einer Schnur öffnet sich eine Gaspatrone und füllt eine Stoffboje innerhalb von einer Sekunde mit Luft.

361 Personen mussten 2017 gerettet werden

Wie wichtig die Aufklärung über Gefahren beim Schwimmen und Baden ist, zeigt die jährliche Unfallstatistik der Wasserschutzpolizeien rund um den Bodensee. Im Jahr 2017 mussten demnach insgesamt 361 Personen aus Seenot im Bereich des Bodensees und des Hochrheinabschnitts bis Schaffhausen gerettet werden. Durch die überdurchschnittlich hohen und langanhaltenden Temperaturen (Es war der drittwärmste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen) konnte bis in den Herbst hinein Wassersport betrieben werden. Darüber hinaus war das Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr relativ windstark inklusive starker Regenfälle in Gewitternähe.

Auf der folgenden Grafik finden Sie eine detaillierte Auflistung der Unfälle auf dem Bodensee. Der Anstieg der Unfallzahlen im vergangenen Jahr insgesamt ist darauf zurückzuführen, dass bei einem Sturmereignis am 21. Juli im Hafen Ludwigshafen insgesamt 72 Motor- und Segelboote beschädigt worden sind, wie dem Polizeibericht zu entnehmen ist. Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor.

