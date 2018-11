Ein Außerirdischer? Ein Teufel? Ein Dämon? Das Rätsel um das kleine Relief an der Unterführung zwischen Seestraße und RV Neptun ist nun gelöst: Ein ukrainischer Bildhauer ist der Schöpfer des Kunstwerkes. Sein Künstlername ist Vanadium – so, wie es am Fuß des Reliefs zu lesen ist.

"Ich bin sehr froh, dass Sie auf meine Arbeit aufmerksam geworden sind", lässt er den SÜDKURIER wissen. "Und ich bin sehr glücklich, dass Sie Interesse daran haben."

Vanadium postete den ursprünglichen SÜDKURIER-Artikel auf seiner Facebook-Seite - mit den Worten "Hier die Deutsche Presse mit Material über mich, ich habe nichts verstanden, aber ich denke, der Ruhm der Welt ist gleich um die Ecke."

Sascha Parafijanovic, ein Konstanzer mit lettischen Wurzeln, hat die Korrespondenz mit dem Künstler übersetzt. Florian Dehm, Webentwickler beim SÜDKURIER, hatte die Spur in die Ukraine gewittert, war ihr erfolgreich nachgegangen und auf die Präsenzen des Künstlers bei Twitter und Facebook gestoßen. Über die soziale Foto-Plattform Instagram schließlich konnten wir Vanadium kontaktieren.

Vanadium aber möchte seinen echten Namen und seine exakte Identität lieber nicht nennen. Viel wichtiger ist ihm, dass die Menschheit Gefallen findet an seinen Werken. "Es soll die Straßen schmücken und die Passanten erfreuen und überraschen. Diese Aufgabe sollte jeder Gegenstand der Straßenkunst übernehmen."

Er selbst habe das Relief nicht in Konstanz aufgehängt. "Überhaupt war ich noch nie in vielen Ländern, wo es auch noch hängt." Ein Besucher seiner Heimatstadt Charkow habe das Relief so gut gefallen, dass er einige gekauft und in vielen Städten der Welt aufgehängt habe – so eben auch vor rund zwei Monaten in Konstanz. Das am weitesten entfernte Exemplar befindet sich in Lima, Peru. Ein anderes fand seinen Weg nach Island:

"Wir kommen in Frieden", lautet der Ausdruck. "Das ist hoffentlich das, was die Menschheit von außerirdischen Zivilisationen erwartet", erklärt der Künstler. "Vielleicht steckt eine bestimmte Philosophie dahinter." Die Zahl 194 ist schlicht und einfach eine Seriennummer.

Tragende Säulen und Stützen

Vanadiums Figuren folgen stets dem Muster der Atlanten und Karyatiden. Ein Atlant ist ein titanischer Himmelsträger aus der griechischen Mythologie – in der Baukunst eine architektonische Stütze in Form einer oft überlebensgroßen, männlichen muskulösen Figur, die anstelle einer Säule angebracht ist. Eine Karyatide ist eine Skulptur einer weiblichen Figur mit tragender Funktion in der Architektur. Mit viel Fantasie und künstlerischer Freiheit findet sich diese Themen durchaus im Relief wieder.