„Es ist hervorragend gelaufen. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an unseren ersten Kuscheltierlauf im Bodenseestadion denke“, freut sich Michael Scherer vom Organisationsteam. Lange hatten die Verantwortlichen der Abteilung Leichtathletik des Turnvereins Konstanz hin- und herüberlegt, ob und wie sie den Altstadtlauf in diesem Jahr auch unter Corona-Bedingungen ermöglichen könnten.

Der Altstadtlauf Der Konstanzer Altstadtlauf ist eine der größten Laufveranstaltungen am Bodensee. Er findet jedes Jahr im Oktober in der historischen Altstadt statt. 2019 fand die 35. Auflage statt; rund 4200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen teil, angefeuert von 30.000 Zuschauern. 2020 musste er wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, der Kuscheltierlauf sollte ein Ersatz für die Jüngsten sein.

Es gab keine Chance, dafür aber ermöglichten sie zumindest den Kindern mit der Neu­kreation des Kuscheltierlaufs doch noch eine Laufsport-Veranstaltung. Und die kam gut an. „330 Kinder kamen am Sonntag ins Stadion. Es war ein Erfolg“, wertet Scherer. Noch immer werde er von einer Glückswelle getragen, denn er habe ausschließlich in glückliche Kindergesichter geschaut, und die Organisatoren hätten von Seiten der Erwachsenen nur Lob geerntet. „Alle haben sich gefreut, dass unter Corona-Bedingungen doch noch etwas für die Kinder stattfindet“, so Scherer.

Ein etwa sieben jähriges Mädchen sei so begeistert von dem Angebot gewesen, dass es statt nur einem Lauf sogar gleich drei absolviert habe, erzählt Michael Scherer. Das Hygiene-Konzept habe sich bewährt, und alle Teilnehmer und Besucher hätten sich an die entsprechenden Regelungen gehalten.

Ein großes Dankeschön spricht der Hauptorganisator allen Helfern und Unterstützern aus, darunter den Technischen Betrieben und der Stadtverwaltung Konstanz, den Stadtwerken, Sport Gruner, der Insel Mainau, Artwork und dem SÜDKURIER Medienhaus, welche diese Premiere ermöglicht hatten.

Natürlich sei diese Kleinveranstaltung nicht mit dem Altstadtlauf vergleichbar, ist sich das Orga-Team einig, aber „wir konnten immerhin die Kinder glücklich machen“, stellt Scherer fest. „Außerdem war die Laufsportveranstaltung im Bodensee-Stadion für uns ein Test. Falls wir auch im kommenden Jahr aufgrund von Corona keinen Altstadtlauf veranstalten können, dann machen wir drei bis vier Veranstaltungen dieser Art für verschiedene Gruppen.“