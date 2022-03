Im Ortsteil Kalkofen fand die Hauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Hohenfels in Kombination mit derjenigen des Naturbades Hohenfels statt. Nach der Entlastung durch die Versammlung wurden sämtliche Posten im Vorstand des Naturbades neu besetzt: Anita Moser ist nun die neue Vorsitzende, Andrea Maier-Nöth stellvertretende Vorsitzende, Sabrina Moser ist Kassiererin, und Helena Fischer wurde als Schriftführerin gewählt. Beisitzer sind Criska Abbrent, Martina Hege, Wolfgang Brugger, Dirk Schmidt-Sinns sowie Kevin Gourdon. Nach nunmehr zehn Jahren im Amt wurde Iris Lohr als Kassenprüferin von Birgit Bezikofer und Caroline Bantel abgelöst.

Dank des scheidenden Vorsitzenden an Mitglieder und Helfer

Helmut Steppacher, der entlastete Vorsitzende, bedankte sich sowohl bei seinen Kollegen für das große Engagement sowie bei allen Helfern, bei den Frühschwimmern der Durchgangsgruppe am Abend und der Blumengruppe für ihre tatkräftige Unterstützung. Der Verein dankte auch allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit und ihren großartigen Einsatz über die letzten Jahre hinweg.

Bevor es zu den turnusmäßigen Wahlen zu den zu vergebenden Ämtern kam, hatte Helmut Steppacher über die letzten beiden Badesaison-Zeiten, welche unter dem Einfluss der Corona-Pandemie gestanden hatten, Bericht erstattet. Zusätzlich hatte es in dieser Zeit Einschränkungen durch Straßensperrungen (an der L 194 zwischen Kalkofen und Mahlspüren im Tal) und viel schlechtes Wetter gegeben. Dennoch konnte das Naturbad sogar einen kleinen Gewinn erwirtschaften, und man wolle – so der allgemeine Tenor auf der Versammlung – nun wieder richtig durchstarten.

Attraktivität des Bades in der Vor- und Nachsaison soll erhöht werden

Für die kommende Saison hatte der neu gewählte Vorstand viele Neuigkeiten zu berichten: Es sollen nämlich künftig im Naturbad Aquafitnesskurse, Schwimmkurse und sportliche Veranstaltungen angeboten werden. Und abgesehen von der allgemein beliebten Cocktailparty soll es auch einige kleinere Abendveranstaltungen geben. In technischer Hinsicht plant der Verein das Schwimmbecken zusätzlich über eine Photovoltaik-Anlage zu erwärmen, um die Attraktivität des Bades auch in der Vor- und Nachsaison zu erhöhen.

Bisher erfolgte die Beheizung des Wassers über die Sonneneinstrahlung, vor allem in den Flachwasserzonen. Es sollen in diesem Jahr auch Veränderungen an den zwei Reinigungsbehältern vorgenommen werden, so dass künftig die Möglichkeit bestehen wird, das Wasser zurückzuspülen.

Pächter für den Kiosk gesucht

Im Übrigen ist das Naturbad Hohenfels immer noch auf der Suche nach einem Pächter für den Kiosk, der gleichzeitig auch die Eintrittskasse für das Naturbad übernimmt. Gesucht wird eine engagierte Person, die den Umgang mit Menschen liebt und die gerne Gäste bewirtet. Eine Kontaktaufnahme ist möglich über Anita Moser unter der Emailadresse A-S.Moser@t-online.de oder die Telefonnummer (07557) 89 54. Des Weiteren werden neue Helfer gesucht, um den Badebetrieb im Naturbad aufrecht zu erhalten.

Das Naturbad Hohenfels, verkehrsgünstig am Ortsrand des Hohenfelser Ortsteils Kalkofen gelegen, wirbt mit seinem ungechlorten und natürlichen Wasser und der labortechnisch überwachten Wasserqualität.