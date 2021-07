Es ist inzwischen entschieden: Aram Bani übernimmt im August die ehrenamtliche Leitung des Korbinian-Brodmann-Museum in Liggersdorf, das sich im Dachgeschoss des Rathauses befindet. Aram Bani ist Facharzt für Neurochirurgie, neurochirurgische Intensivmedizin und für Schmerztherapie mit eigener Praxis in Singen. Er wird Nachfolger von Jochen Goldt, der das Museum bisher geführt hat. Das Ziel sei es, die Leitung zum 1. August zu übergeben, so Bürgermeister Florian Zindeler.

Korbinian Brodmann, geboren am 17. November 1868 in Liggersdorf, war ein Hirnforscher. Nach ihm sind die Brodmann-Areale benannt, die in Felder geteilten Teile der Großhirnrinde.