von Jan Riebesehl

Hohenfels – Viele Temposünder in Liggersdorf und Kalkofen, im Bereich des Liggersdorfer Kinderhauses soll künftig Tempo 30 gelten – dies sind einige der Ergebnisse der sogenannten Verkehrsschau, bei der die Behörden den Straßenverkehr unter die Lupe nahmen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Zu hohes Tempo am Ortseingang

So wurde in Liggersdorf, Selgetsweiler Straße (K 6176) – am Ortseingang aus Richtung L 194 kommend -, festgestellt, dass zum Teil mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren wird. Daher will die Verkehrsbehörde nun Messplatten installieren. Außerdem wird überlegt, ob eine Fahrbahnverengung Temposünder ausbremsen könnte.

Tempo 50 oder weiter Tempo 70 auf der Pfullendorfer Straße?

Auch für Kalkofen, Schernegger Straße, wird überlegt, ob eine bauliche Gestaltung eine Minderung zu hoher Geschwindigkeiten erreichen kann. Hierfür sollen durch Zählplatten bessere Daten ermittelt werden. In Selgetsweiler gilt auf der Pfullendorfer Straße auf der Seite Richtung Kalkofen Tempo 50. Die Gemeinde hätte gern auf beiden Seiten im Bereich der Einmündung Weidenäcker eine Beschränkung auf Tempo 50, doch Polizei und die Verkehrsbehörde sind der Meinung, dass die Sichtstrecke für 70 km/h ausreicht. Daher wird eine Verlängerung des Gehweges vorgeschlagen.

In Mindersdorf wird die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h im Bereich des Kinderhauses in Richtung Liggersdorf verlängert, um Gefahren zu vermeiden. Der Radweg bei der Firma Benkler in Liggersdorf soll gekennzeichnet werden wie auch der Stein.

