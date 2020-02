von Doris Eichkorn

Der Startschuss für das große Narrentreffen der Kuhsattler in der Gemeinde Hohenfels ist am Freitagabend gefallen. Über 50 Zünfte und freie Gruppierungen kamen um gemeinsam einen bunten Umzug für die Besucher zu bieten. Im Anschluss herrschte reger Betrieb auf der Partymeile und in der Hohenfelshalle. Viele Guggenmusiken und Tanzgruppen boten bis 23 Uhr ein abwechslungsreiches Programm in der Halle. Nach ersten Einschätzungen der Polizei, feierten die Narren friedlich.

