von Ingeborg Meier

Die Gemeinde nimmt an der vom Gemeindetag Baden-Württemberg initiierten Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Gemeinden“ teil. Ziel der Aktion ist es, landesweit in tausend Städten und Gemeinden jeweils tausend neue Bäume zu pflanzen. Hilzingen hat sich das Ziel jedoch höher gesteckt: Hier sollen es 4500 Bäume werden.

Die ersten fünfzig jungen Bergahorne wurden bereits von Bürgermeister Holger Mayer, Forstrevierleiter Werner Hornstein und Mitgliedern des Rathausteams gesetzt. Bei den anderen 4450 Bäumen sind nun die Bürger gefordert: Die Jungbäume sollen in einer gemeinschaftlichen Baum-Pflanzaktion in die Erde gebracht werden.

Bald soll dann ein stattlicher Wald heranwachsen

Im Teamwork, bei guten Gesprächen und Bewegung an der frischen Luft lasse sich hier etwas für die Umwelt tun, erläutert Hornstein. Die Bürgerpflanzaktionen eigneten sich durchwegs auch gut für Familien, weiß der Revierleiter aus seinen Erfahrungen aus vorangegangenen Veranstaltungen. Bürgermeister Holger Mayer zeigt sich von der Idee begeistert. „Eine tolle Aktion – für mich war sofort klar, dass die Gemeinde Hilzingen mitmachen wird“, führt der Gemeindechef in einer Pressemitteilung aus. Noch seien die Pflanzen jung und zart, doch wenn alles gut laufe, wachse hier bald ein stattlicher Wald heran, meint er hoffnungsfroh.

Gepflanzt werden unter anderem Bergahorne, Douglasien, Roteichen und Roterlen

Im Binninger Gewann Moo“- am Westfuß des Hohenstoffeln, unterhalb der Moosquelle – wurde die geeignete (gut einen Hektar große) Fläche zur Erstaufforstung gefunden. 4500 neue Bäume – damit werden jedes Jahr durchschnittlich achtzehn Tonnen Tonnen Kohlendioxid aus der Luft entnommen, im Holzzuwachs gespeichert und so als Klimagas unschädlich gemacht. Was hier entstehen soll, ist keine Monokultur, sondern ein Mischbestand. Gepflanzt werden Bergahorne, Douglasien, Roteichen, Roterlen, Vogelkirschen und Sommerlinden.

Wann die Bürger-Pflanzaktion stattfinden kann, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Der genaue Termin wird so frühzeitig wie möglich bekannt gegeben.