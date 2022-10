von Ingeborg Meier

Die meisten Oldtimer standen während der vergangenen Pandemie-Jahre vorwiegend in ihrer heimischen Garage. Ab und an fuhren ihre stolzen Besitzer auch mal aus. Im großen Rahmen präsentiert werden konnten die Auto- und Motorradklassiker aber nur selten. So ist die Freude bei den Organisatoren des 37. Treffens historischer Motorfahrzeuge nun groß, dass am Samstag, 15. Oktober, sowohl die Hilzinger Kirchweih als auch das große Oldie-Treffen mit anschließender Parade durch den Ort stattfinden können.

Hochklassige Oldtimer sind am Start

Die Zahl der angemeldeten Fahrzeuge sei zwar im Vergleich zu den früheren Treffen etwas geringer, informiert Walter Hägele vom Orga-Team. Mehr als 150 Auto-, Motorrad und Traktorenveteranen werden aber sicher kommen. Und alle seien durchweg hochklassige Oldtimer, so Hägele sehr zufrieden.

Das diesmal älteste Fahrzeug ist 101 Jahre alt – eine Tin Lizzy aus der legendären T-Reihe von Ford. Es repräsentiert den Anfang der industriellen Automobilproduktion. Außerdem werden eine ganze Reihe von Citroens aus den 1920er Jahren durch Hilzingen tuckern – und etliche Gangsterlimousinen aus der CV-Linie.

Auch Best Ager sind dabei

Ein Motorrad mit Baujahr 1908 bekommt man nur äußerst selten zu sehen. Beim Hilzinger Oldie-Treffen wird das der Fall sein. Die entsprechende Maschine des deutschen Herstellers Wanderer ist dazu angemeldet. Insgesamt seien die Hälfte der für das Treffen angekündigten Motorräder Vorkriegsmodelle, erklärt Walter Hägele. Bislang war der jüngsten Oldtimer auf dem Hilzinger Oldie-Treffen Baujahr 1960.

Das Programm Das 37. Treffen historischer Motorfahrzeuge findet am Kirchweihsamstag, 15. Oktober, in Hilzingen statt. Die Oldies treffen ab 10 Uhr im Schlosspark ein. Um 13 Uhr beginnt der Korso vom Rathaus zum Festplatz. Die Autos, Motorräder, Traktor-Veteranen und weitere Fahrzeuge werden von der Schaffhauser Schluuchmusik angeführt und während der Parade ausführlich vorgestellt. Die Musiker sind auf einem historischen Fahrzeug, das 1940 zunächst als Lastwagen gebaut und 1955 dann zu einem Mannschaftswagen der Feuerwehr umgebaut wurde, unterwegs.

Zum zweiten Mal werden nun aber auch jüngere Autos aus den 1970-er Jahren zugelassen. „Best Ager“, nennt sie Jörg Seeger. Er ist seit 2019 der Hauptorganisator. Die Best Ager können auf dem Dorfplatz bewundert werden.

Ebenfalls dort werden zwei Fahrzeuge des britischen Automobilherstellers Lotus Cars präsentiert. Lotus hat eine erfolgreiche Rennsportgeschichte und baut leichte Sportwagen für den Straßenverkehr. Die ersten wurden ab den 1950er Jahren als Bausatz vertrieben.

Und dann gibt es auch einen wirklichen Supersportwagen zu sehen: Einen Ford GT, dessen Wert im hohen sechsstelligen Bereich liegt. Liebhaber des Rennsports auf drei Rädern dürfen sich auf das Team vom Oldtimer-Museum Engen freuen. Es bringt zwei Renngespanne mit.

Schluuchmusik führt Parade an

Das Besondere am Hilzinger Oldie-Treffen ist, dass die Fahrzeuge auch in Fahrt erlebt werden können. Angeführt von der Schaffhauser Schluuchmusik auf einem historischen Feuerwehrfahrzeug werden sie auf ihrem Weg vom Rathaus zum Festzelt dem Publikum ausführlich erklärt und vorgestellt. Die Moderatoren sind der Rennsport-Experte Mike Wilhelmi und Michael Bietenholz, der als ausgewiesener Oldie-Fachmann auch das MAC-Museum berät.