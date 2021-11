von Ingeborg Meier

Den Hilzingern ist Klimaschutz wichtig. Vor drei Jahren wurde die Klimaschutzaktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ vom Gemeindetag Baden-Württemberg ins Leben gerufen.

Ziel ist es, landesweit in tausend Städten und Gemeinden je tausend neue Bäume zu pflanzen. Und Hilzingen ist so engagiert, dass die Gemeinde nun für eine Erhöhung des Durchschnitts der teilnehmenden Orte sorgt.

Ein hochgestecktes Ziel

Denn hundert Helfer aus den Vereinen, Institutionen, den politischen Gremien der Gesamtgemeinde und der Gemeindeverwaltung in Binningen, sowie viele Privatleute waren zusammengekommen, um Bäume zu pflanzen. Das Ziel: am Westhang des Hohenstoffeln 4000 Stämme in die Erde zu bringen.

Realistisch seien aber eher 1000 Pflanzen im Rahmen der angesetzten vier Stunden. „Die anderen wird ein Unternehmer pflanzen, „ so der Forstrevierleiter Werner Hornstein.

Ein generationenübergreifendes Projekt

Gepflanzt wurden dabei heimischer Laubbäume: Eichen, Kirschen, Linden, Ahorn und Erlen. Hornstein sieht die Pflanzaktion als ein generationenübergreifendes Projekt. Nicht nur, weil die Bäume erst in vielen Jahren geerntet werden können.

Auch weil Familien von den Großeltern bis zu den Enkeln begeistert am Werk waren. „Es ist interessant für Kinder, zu sehen, wie Wald entsteht. Deshalb war es uns wichtig, das heute als Bürgeraktion durchzuführen“, so Bürgermeister Holger Mayer.

Bäume sollen künftig 13 Tonnen Co2 binden

Wie Hornstein betonte, handelte es sich um eine neue Aufforstung. Ziel der Aktion ist es nämlich, zusätzlich Kohlendioxid im Holz zu binden. Wenn man die Lebensdauer der Bäume mit hundert Jahren ansetze, könne man davon ausgehen, dass vom Pflanzen bis zum Fällen auf der 1,2 Hektar großen Fläche im Jahr rund 13 Tonnen Kohlendioxid gebunden werden, so der Förster.

Bis April hatten 500 Kommunen an der Klimaschutzaktion teilgenommen. Das gesetzte Aktionsziel wurde trotz Dürreperiode im Frühjahr 2020 dabei verdoppelt. Landesweit war angestrebt, eine Million Bäume zu pflanzen, tatsächlich gibt es nun 2,18 Millionen Jungbäume mehr.