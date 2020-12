von Elmar Veeser

Diese Auszeichnung ist außergewöhnlich: Corinna Häringer ist vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag im Ausbildungsberuf Buchhändlerin als Landesbeste 2020 ausgezeichnet worden. Die 23-jährige Hilzingerin absolvierte nach dem Abitur ihre Berufsausbildung bei Buch Greuter in Singen.

Wenn sie an ihre Ausbildung zurückdenkt, spricht sie vor allem von den zwei jeweils neunwöchigen Aufenthalten auf dem Mediacampus in Frankfurt, die sie als Höhepunkte ihrer Ausbildung bezeichnet. Der Mediacampus Frankfurt, die ehemalige Deutsche Buchhändlerschule, ist eine zentrale Aus- und Weiterbildungseinrichtung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Gern erinnere sie sich an die engagierten Dozenten dort, die sie auf die Idee eines BWL-Studiums gebracht hätten.

Duales Studium bei Ravensburger

Die gute Berufsausbildung habe ihr auch sehr geholfen, so die Landesbeste, einen der raren und begehrten Plätze für ein Duales Studium (Duale Hochschule Baden-Württemberg) beim international tätigen Konzern Ravensburger AG zu ergattern, wo sie nun bereits seit gut drei Monaten arbeitet. Sie schwärmt von ihrem Arbeitgeber, vom spannenden Wechsel zwischen den Abteilungen und den vielen Lehrgesprächen.

Das sei deshalb so interessant, erläutert, weil sie dadurch viele neue Einblicke und Informationen bekomme, sagt die Studentin. Sie freue sich jeden Tag aufs Neue, dort arbeiten zu dürfen, wie sie begeistert erklärt.

Mit Rucksack oder Motorrad unterwegs

Privates verrät Corinna Häringer auch: Reisen sei ihre große Leidenschaft und dabei neue Länder, Kulturen und Sprachen kennenzulernen. Mit dem Rucksack war sie zum Beispiel in Schottland unterwegs und ein anderes Mal erkundete sie vom Ausgangspunkt Budapest aus zwei Wochen lang die Länder entlang der Adria mit Ziel Griechenland.

Wie es ihrem Wesen entspricht, plant sie ihre Reisen im Vorhinein sehr detailliert, damit das Ganze nicht zu stressig wird. Außerdem fährt die 23-Jährige gerne Motorrad, ob am Bodensee entlang oder durchs Donautal.