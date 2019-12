Ein Parteibuch ist längst nicht mehr das entscheidende Ticket auf dem Weg an die kommunale Verwaltungsspitze – im Gegenteil: „Kommunalpolitik ist keine Parteipolitik. Deshalb kandidiere ich nicht als Parteibewerber, sondern als Person. Ich möchte ein Bürgermeister für alle Menschen in Hilzingen, Binningen, Duchtlingen, Riedheim, Schlatt am Randen und Weiterdingen sein“, betont Holger Mayer. Der 29-Jährige ist CDU-Mitglied, tritt aber als parteiunabhängiger Kandidat an. Politik- und Verwaltungswissenschaft hat er in Konstanz studiert, als wissenschaftlicher Referent und Leiter des Wahlkreisbüros ist er derzeit für den CDU-Bundestagsabgeordneten Marc Biadacz aus Böblingen tätig. Aktuell pendelt Mayer, der mit seiner Freundin in Biesendorf lebt, täglich nach Böblingen. Künftig will er seinen Lebensmittelpunkt wieder mehr im Hegau verorten. Die Leidenschaft für Politik wurde früh geweckt. Sein Vater engagiert sich als Ortsvorsteher im Heimatort Biesendorf.

Hilzingen Hegau-Gemeinden stehen vor der Wahl: Hilzingen sucht neue Rathausspitze Das könnte Sie auch interessieren

Hilzingen mit seinen Ortsteilen sei landschaftlich, wirtschaftlich und vor allem kulturell sehr attraktiv, lobt Mayer die Gemeinschaft vor Ort. Um dies für die Zukunft zu sichern und die Lebensqualität im Ort zu stärken ist aus seiner Sicht eine gut geführte, moderne und serviceorientierte Gemeindeverwaltung notwendig. Jetzt brauche die Gemeinde einen Bürgermeister, der langfristig da ist. Wichtig sei ihm, gute Rahmenbedingungen für Vereine und ehrenamtliche Organisationen zu schaffen.

Hilzingen Karin Chluba aus Radolfzell bewirbt sich um Nachfolge von Rupert Metzler als Bürgermeisterin von Hilzingen Das könnte Sie auch interessieren

Privat gilt seine Leidenschaft der Musik – egal ob als Kirchenorganist oder Lausbub‘ bei gleichnamiger Partyband, mit der er auch schon zu Kirchweih in Hilzingen oder dem Duchtlinger Hördöpfelfest auftrat. Er ist außerdem Mitglied im Akkordeonverein Biesendorf und der Narrenzunft Engen.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

In den aktiven Teil des Wahlkampfs startet er am Freitag, 13. Dezember, um 15 Uhr mit einer Einladung zum Gespräch an alle im Café am Schlosspark. Er will erfahren, was die Bürger bewegt und wie die Zukunft Hilzingens aussehen soll.

Kontakt im Internet: http://www.holgermayer.de